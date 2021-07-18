به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی چین اعلام کرد مسافران خارجی از این پس میتوانند از یوآن دیجیتال در این کشور استفاده کنند.
بانک مرکزی در این بیانیه گفته است جهانگردانی که از چین بازدید میکنند نیازی به باز کردن یک حساب بانکی برای انجام پرداختهای الکترونیک خود نخواهند داشت. بلکه میتوانند با ایجاد یک کیف پول دیجیتال و یوآن دیجیتال که ارز دیجیتال رسمی بانک مرکزی این کشور است، پرداختهای روزانه خود را انجام دهند.
علیرغم اینکه پرداخت الکترونیک یکی از مهمترین راههای پرداخت در چین است اما معروفترین اپلیکیشنهای پرداخت این کشور، علیپی و تنسنت، تا همین اواخر نیازمند ساخت یک حساب بانکی چینی بودند که مشکلاتی را برای خارجیهایی که از این کشور بازدید میکردند به همراه داشت.
اقدام جدید بانک مرکزی این مشکل را برطرف کرده است و حالا فقط یک شماره موبایل برای انجام پرداختهای دیجیتال درون این کشور کافی است.
چین ارسال ۲۰۱۴ در حال توسعه یوآن دیجیتال است. اقدام جدید این بانک باعث میشود یوآن دیجیتال از سایر ابزارهای پرداخت ممتاز شود. به این ترتیب یوآن دیجیتال به اطلاعات کمتری برای تراکنش احتیاج خواهد داشت و استقلال بیشتری ایجاد خواهد کرد.
نظر شما