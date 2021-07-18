خادم الشریعه و طباطبایی به مرحله سوم جام جهانی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، در ادامه جان جهانی که در طوچی روسیه جریان دارد و در دیدارهای تکمیلی سه نماینده کشورمان به مصاف حریفانشان رفتند.

در این بخش از مسابقات استاد بزرگ سارا سادات خادم الشریعه با یک پیروزی و یک تساوی توانست با غلبه بر روت پادیمینی از کشور هند جواز حضور در مرحله سوم را بدست آورد.

همچنین استاد بزرگ محمد امین طباطبایی نیز در مقابل فرنک برکش از کشور مجارستان توانست با یک تساوی و یک پیروزی جواز حضور در مرحله بعد را کسب کند.

استاد بزرگ پرهام مقصودلو اما در مصاف با استاد بزرگ گئورگیف از مقدونیه با یک شکست و یک تساوی از صعود به مرحله سوم باز ماند.

بدین ترتیب پویا ایدنی، سارا خادم الشریعه و محمدامین طباطبایی سه بازیکنی هستند که در مرحله سوم این رقابت ها حضور خواهند یافت.