وزیر خارجه چین با فیصل المقداد دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، وزیر امور خارجه چین شامگاه شنبه در دمشق با «فیصل المقداد» وزیر امور خارجه سوریه دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، «وانگ یی» با تاکید بر تعهد به احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه بر تقویت همکاری‌ها بین پکن و دمشق تاکید کرد.

فیصل المقداد نیز با اشاره به شصت و پنجمین سالروز برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، افزود که این روابط عمیق‌تر خواهد شد.

پس از پایان جلسه مذاکرات، توافقنامه همکاری اقتصادی و فنی بین سوریه و چین با حضور دو وزیر امضا شد.

همچنین خبرگزاری شینهوا گزارش داد که وزیر خارجه چین در این دیدار طرح ۴ بندی این کشور برای حل بحران سوریه را ارائه کرد:

- باید به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه احترام گذاشته شود.

- باید رفاه مردم سوریه در اولویت قرار گیرد.

- تمام گروه‌های تروریستی باید سرکوب شده و استانداردهای دوگانه رد شود.

- یک راه حل سیاسی فراگیر و سازگار برای بحران سوریه تدوین گردد.