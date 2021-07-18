به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
- گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی الزام دستگاههای اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان)
- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل (اعاده شده از شورای نگهبان)
- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (اعاده شده از شورای نگهبان)
- گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشینآلات و هر گونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب (اعاده شده از شورای نگهبان)
- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی
- گزارش کمیسیون انرژی در مورد خاموشیهای اخیر و مانع زدایی از صنعت برق کشور
- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوقهای نامتعارف در دستگاههای اجرایی
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرتهای قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
- بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی
- بررسی تقاضای دوفوریت نسبت به «طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری»
نظر شما