  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۸

رئیس پلیس آگاهی گلستان خبرداد

وقوع ۶ فقره آدم ربایی در گلستان/ردی از پیرمرد گمشده به دست نیامد

وقوع ۶ فقره آدم ربایی در گلستان/ردی از پیرمرد گمشده به دست نیامد

گرگان- رئیس پلیس آگاهی گلستان از وقوع ۶ فقره آدم ربایی در پنج ماهه امسال در استان خبرداد و گفت: پنج مورد از این آدم ربایی ها کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی مروتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: مجموع سرقت های گلستان طی چهار ماهه ۱۳ درصد رشد داشته و ۶ درصد هم افزایش کشف را طی این مدت شاهد هستیم.

رئیس پلیس آگاهی گلستان افزود: سرقت مغازه هفت درصد کاهش، اماکن یک درصد کاهش، سرقت اتومبیل پنج درصد کاهش، داخل خودرو چهار درصد کاهش، کیف قاپی ۷۷ درصد افزایش، سرقت احشام ۱۷ درصد کاهش و جیب بری ۶۷ درصد افزایش داشته است.

وی از رشد هشت درصدی سرقت های مسلحانه خبرداد و گفت: در پنج ماهه امسال قتل ها هم ۱۴ درصد افزایش وقوع داشته و ۱۵۶ درصد قتل ها هم کشف شده است.

مروتی بیان کرد: ۶ فقره آدم ربایی از ابتدای سال داشتیم که پنج مورد آن کشف و یک مورد هم هویت آن معلوم و در دست اقدام است.

رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: جعل در استان ۶۵ درصد و کلاهبرداری ۴۱ درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: همه جرائم در شهرستان ها افزایشی بوده جز در بندرترکمن که شاهد وقوع جرائم هستیم.

مروتی در خصوص پرونده معین شریفی گفت: پرونده معین شریفی قتل بوده و همچنان مفتوح است و مظنون هایی هم داریم که روی آنها کار می کنیم.

وی در خصوص پرونده پیرمرد گمشده در جنگل کبودوال هم گفت: این پیرمرد ۸۶ ساله که با خانواده از استان های جنوبی به گلستان آمده بود مفقوده شدا و بعد از گذشت یک ماه هیچ ردی از وی در استان به دست نیامده است.

رئیس پلیس آگاهی گلستان بیان کرد: البته در روزهای گذشته خانمی اعلام کرده که وی را در یکی از میادین رشت دیده است.

طبق گفته وی این پرونده در دست بررسی است.

کد مطلب 5260232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها