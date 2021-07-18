وقوع ۶ فقره آدم ربایی در گلستان/ردی از پیرمرد گمشده به دست نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی مروتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: مجموع سرقت های گلستان طی چهار ماهه ۱۳ درصد رشد داشته و ۶ درصد هم افزایش کشف را طی این مدت شاهد هستیم.

رئیس پلیس آگاهی گلستان افزود: سرقت مغازه هفت درصد کاهش، اماکن یک درصد کاهش، سرقت اتومبیل پنج درصد کاهش، داخل خودرو چهار درصد کاهش، کیف قاپی ۷۷ درصد افزایش، سرقت احشام ۱۷ درصد کاهش و جیب بری ۶۷ درصد افزایش داشته است.

وی از رشد هشت درصدی سرقت های مسلحانه خبرداد و گفت: در پنج ماهه امسال قتل ها هم ۱۴ درصد افزایش وقوع داشته و ۱۵۶ درصد قتل ها هم کشف شده است.

مروتی بیان کرد: ۶ فقره آدم ربایی از ابتدای سال داشتیم که پنج مورد آن کشف و یک مورد هم هویت آن معلوم و در دست اقدام است.

رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: جعل در استان ۶۵ درصد و کلاهبرداری ۴۱ درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: همه جرائم در شهرستان ها افزایشی بوده جز در بندرترکمن که شاهد وقوع جرائم هستیم.

مروتی در خصوص پرونده معین شریفی گفت: پرونده معین شریفی قتل بوده و همچنان مفتوح است و مظنون هایی هم داریم که روی آنها کار می کنیم.

وی در خصوص پرونده پیرمرد گمشده در جنگل کبودوال هم گفت: این پیرمرد ۸۶ ساله که با خانواده از استان های جنوبی به گلستان آمده بود مفقوده شدا و بعد از گذشت یک ماه هیچ ردی از وی در استان به دست نیامده است.

رئیس پلیس آگاهی گلستان بیان کرد: البته در روزهای گذشته خانمی اعلام کرده که وی را در یکی از میادین رشت دیده است.

طبق گفته وی این پرونده در دست بررسی است.