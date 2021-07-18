حل معضل کم آبی گلستان با شیرین سازی ۵۰ میلیون مترمکعب آب دریا

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: در زمینه رفع دغدغه های کم آبی، برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت تعریف شده و برای آن برنامه ریزی های لازم در حال انجام است.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان افزود: منابع آب شرب در استان از آب های زیرزمینی و بخش اندکی هم از چشمه و رودخانه ها تأمین می شود.

وی با اشاره به برداشت بیش از اندازه از آبخوان ها گفت: با توجه به فرونشست زمین در گلستان تکیه بر آب های زیرزمینی عاقلانه نیست.

حسینی بیان کرد: بخش عمده ای از ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی استان از آب های زیرزمینی شامل ۶۰۰ حلقه چاه تامین می شود و با توجه به مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که در آینده تنها می توان به ۸۰ میلیون مترمکعب از آن اتکا کرد و باید به سمت استفاده از آب های سطحی برویم.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان ادامه داد: لذا برنامه داریم که در برنامه های میان و درازمدت ۶۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای در حال احداث نرماب، چایلی، میرداماد، قره چای و سد گلورد مازندران را برای آب شرب استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: با این وجود باز هم کسری آب وجود دارد و تصمیم گرفتیم به سمت شیرین سازی آب دریا حرکت کنیم که هدف ما استفاده از ۵۰ میلیون مترمکعب بوده و مطالعات آن انجام شده است.

حسینی بیان کرد: در کوتاه مدت هم طرح های آبرسانی مانند حفر و تجهیز چاه و شبکه های جمع کننده، احداث ایستگاه پمپاژ، شبکه انتقال و غیره در دست اقدام بوده که در سنوات گذشته اعتبار قابل قبولی نداشتند و با تلاش های انجام شده این میزان از ۱۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۱۹ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

وی توضیح داد: در کلاله یک حلقه چاه، در آزادشهر دو حلقه چاه و در کردکوی، ترکمن و گمیشان هم یک حلقه چاه در حال تجهیز و حفر است و در گرگان هم دو حلقه چاه تجهیز شده و در کنار آن یک ایستگاه پمپاژ در حال تجهیزات است که ۶۰ لیتر در ثانیه به ظرفیت آبی گرگان اضافه خواهد کرد و همچنین از ۴۰ حلقه آب غیرشرب کشاورزی هم استفاده می شود.