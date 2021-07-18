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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۰۳

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان خبرداد

حل معضل کم آبی گلستان با شیرین سازی ۵۰ میلیون مترمکعب آب دریا

حل معضل کم آبی گلستان با شیرین سازی ۵۰ میلیون مترمکعب آب دریا

گرگان- مدیرعامل آب منطقه ای گلستان از مطالعه و پیگیری مجوز شیرین سازی ۵۰ میلیون مترمکعب آب دریا برای رفع کم آبی استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: در زمینه رفع دغدغه های کم آبی، برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت تعریف شده و برای آن برنامه ریزی های لازم در حال انجام است.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان افزود: منابع آب شرب در استان از آب های زیرزمینی و بخش اندکی هم از چشمه و رودخانه ها تأمین می شود.

وی با اشاره به برداشت بیش از اندازه از آبخوان ها گفت: با توجه به فرونشست زمین در گلستان تکیه بر آب های زیرزمینی عاقلانه نیست.

حسینی بیان کرد: بخش عمده ای از ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی استان از آب های زیرزمینی شامل ۶۰۰ حلقه چاه تامین می شود و با توجه به مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که در آینده تنها می توان به ۸۰ میلیون مترمکعب از آن اتکا کرد و باید به سمت استفاده از آب های سطحی برویم.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان ادامه داد: لذا برنامه داریم که در برنامه های میان و درازمدت ۶۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای در حال احداث نرماب، چایلی، میرداماد، قره چای و سد گلورد مازندران را برای آب شرب استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: با این وجود باز هم کسری آب وجود دارد و تصمیم گرفتیم به سمت شیرین سازی آب دریا حرکت کنیم که هدف ما استفاده از ۵۰ میلیون مترمکعب بوده و مطالعات آن انجام شده است.

حسینی بیان کرد: در کوتاه مدت هم طرح های آبرسانی مانند حفر و تجهیز چاه و شبکه های جمع کننده، احداث ایستگاه پمپاژ، شبکه انتقال و غیره در دست اقدام بوده که در سنوات گذشته اعتبار قابل قبولی نداشتند و با تلاش های انجام شده این میزان از ۱۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۱۹ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

وی توضیح داد: در کلاله یک حلقه چاه، در آزادشهر دو حلقه چاه و در کردکوی، ترکمن و گمیشان هم یک حلقه چاه در حال تجهیز و حفر است و در گرگان هم دو حلقه چاه تجهیز شده و در کنار آن یک ایستگاه پمپاژ در حال تجهیزات است که ۶۰ لیتر در ثانیه به ظرفیت آبی گرگان اضافه خواهد کرد و همچنین از ۴۰ حلقه آب غیرشرب کشاورزی هم استفاده می شود.

کد مطلب 5260236

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      حاجی خزر دریا نیست، همین الان هم خلیج گرگان خشک هست، آب رو میخوای از کجا بکشی که تاثیر منفی زیست محیطی نداشته باشه

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