هفتمین محموله واکسن کرونا وارد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی گفت: در این مرحله یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ دوز واکسن به کشور وارد شد. با ورود این محموله که تاکنون توسط ۹ پرواز به کشور منتقل شده است مجموعاً هشت میلیون و ۱۷۴ هزار و ۴۰۰ دوز واکسن وارد کشور شده است.

وی افزود: جمعیت هلال احمر در تلاش است با کمک همکاران سایر دستگاه‌ها و شرکای بین‌المللی در امر تهیه و انتقال واکسن به داخل کشور همچون گذشته فعالیت داشته باشد.

بر اساس این گزارش همتی در دیدار با حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ضمن ارائه نخستین گزارش به رئیس جمهوری درباره روند واردات واکسن کرونا، افزود: اواخر سال گذشته آمادگی هلال احمر برای واردات واکسن از منابع معتبر به وزارت بهداشت را اطلاع دادیم اما مجوز رسمی برای واردات ۱۰ میلیون دوز واکسن کرونا در ۱۴ فروردین سال ۱۴۰۰ صادر شد.

وی ادامه داد: در فاصله کمتر از سه هفته نخستین محموله واکسن را وارد کردیم و از آن موقع تا کنون بالغ بر هفت میلیون دوز واکسن وارد کشور و تحویل وزارت بهداشت شده است.

همتی افزود: در این جلسه پس از تشریح فعالیت‌های پیشین در زمینه واردات واکسن، از اعلام آمادگی این جمعیت برای واردات ۳۰ میلیون دوز دیگر تا زمان تأمین واکسن داخلی خبر دادیم که چنانچه مورد تأیید و تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت قرار گیرد، می‌توانیم با توجه به ارتباطات مهم بین‌المللی خود با کشورهای دیگر و بویژه فدراسیون بین‌المللی و صلیب سرخ سریعاً نسبت به رفع نیاز کشور اقدام کنیم.

به گفته وی تأمین واکسن مورد نیاز برای اتباع و پناهندگان در کشور از جمله موارد دیگری بود که در این نشست مطرح شد.

همتی گفت: فدراسیون و مراکز بین‌المللی ۲ میلیون دلار اعتبار مالی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار داده‌اند تا نسبت به واکسیناسیون اتباع و پناهندگان در کشور اقدام شود. با توجه به اینکه عدم واکسیناسیون این افراد می‌تواند بر شیوع بیماری در کشور دامن بزند، در این جلسه آمادگی هلال احمر در این زمینه نیز مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال احمر از مباحث مطرح شده در این جلسه را موضوع کمک به تسریع واکسیناسیون در کشور اعلام کرد و افزود: جمعیت هلال احمر ۱۶۰ مرکز واکسیناسیون در سراسر کشور دارد که تجربیات ارزشمندی در زمینه واکسیناسیون خصوصاً برای حجاج دارد. در این جلسه تاکید شد که این جمعیت می‌تواند تعداد این مراکز را به ۵۰۰ مرکز افزایش داده و با توجه به حجم بالای واکسیناسیون به تسریع در این زمینه کمک کند.

همتی با تاکید بر نتایج مفید این نشست گفت: در این جلسه رئیس جمهور منتخب ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته بر اولویت حمایت از متخصصان داخلی برای تولید واکسن، پیگیری برای واردات واکسن تا زمان رفع نیاز از داخل کشور را ضروری دانسته و علاوه بر این بر ضرورت کمک همه نهادها و ظرفیت‌ها از جمله جمعیت هلال احمر برای تسریع واکسیناسیون در کشور تاکید کرد بر این اساس مقرر شد هماهنگی‌های بعدی در این زمینه از سوی وزارت بهداشت انجام شود.

رئیس جمعیت هلال احمر به برنامه‌ریزی این نهاد برای اجرایی کردن سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده تاکید کرد و افزود: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا با هماهنگی و هم افزایی با سایر نهادها بتوانیم اهداف دولت سیزدهم را در کنترل این بحران ملی محقق کنیم.