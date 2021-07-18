تولد یک گوساله گوزن زرد ایرانی در منطقه رشکان ارومیه

حجت جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی در شمال غرب کشور یکی از اقدامات اساسی و در راستای جلوگیری از انقراض این گونه منحصر به فرد است که در سه فاز اجرایی در منطقه محیط بانی رشکان اجرا می‌شود، افزود: با تولد یک گوساله گوزن در رشکان، جمعیت فعلی این گونه در محل به پنج رأس رسیده است.

وی ادامه داد: با اتمام پروژه مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی در این مرکز، اقدامات لازم برای انتقال تعداد بیشتری گوزن از جزیره اشک و همچنین زیستگاه‌های خارج استان عملی خواهد شد.

جباری با اشاره به اینکه این مرکز در بیش از ۶ هکتار مساحت در سه فاز عملیاتی از بهار سال گذشته در حال احداث است که تاکنون در حدود ۷ میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده است، ادامه داد: در حال حاضر وضعیت گونه با ارزش و در معرض خطر گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک دریاچه ارومیه از لحاظ تعداد مطلوب نیست.

وی اضافه کرد: بخش‌های مختلف این طرح زیست محیطی شامل احداث قرنطینه و محل استاندارد جهت نگهداری گوزن زرد در دو بخش سه هکتاری است که محل قرنطینه در مساحت ۱۶۰۰ مترمربع به اتمام رسیده که در حال بهره برداری است و فاز دوم طرح که یک بخش سه هکتاری است طی روزهای آینده به بهره برداری می‌رسد.

گوزن زرد ایرانی از جمله گونه‌های بسیار با ارزش و در خطر انقراض کشور محسوب شده که طی سال‌های اخیر اقدامات زیادی در جهت حفظ و احیای نسل آن در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست شده‌است.

این جاندار جزو یکی از گونه‌های با ارزش در حال زیست در جزیره اشک پارک ملی دریاچه ارومیه است که در سال‌های اخیر در جریان خشک شدن دریاچه ارومیه زندگی این گونه به خطرات متعددی مواجه شده‌است.