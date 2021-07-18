بررسی کارشناسانه رنو مگان مونتاژ

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در آن زمان، رقبای مگان خودروهای موفق و جذابی مثل زانتیا، ماکسیما و مزدا ۳ بودند، ولی مگان توانست با تکیه بر قیمت مناسب و ظاهر جذابش، طرفداران خود را به دست آورد. در حال حاضر با توقف تولید و عرضه مگانهای نو، خودروهای دست دوم و کارکرده آن در بازار ایران به وفور خرید و فروش میشوند.
مشخصات فنی مدلها و تیپهای موجود در ایران
نسل دوم مگان در ایران شناختهشدهتر است. مگان تا سال ۱۳۹۳ در ایران مونتاژ شد و بعد از آن پارسخودرو مونتاژ خودروهای دیگر را جایگزین آن کرد. جایگزینهایی که به گرد پای موفقیت مگان هم نرسید. مگان در تیپهای مختلف با حجم موتورهای متفاوت در ایران مونتاژ شد. ابتدا مدل E۱ با موتور ۱۶۰۰ سیسی و جعبهدنده دستی تولید شد. یک سال بعد مگان E۲ با موتور ۲۰۰ سیسی و جعبهدنده اتوماتیک به تولیدات قبلی اضافه شد. در ادامه، پارسخودرو مگانهای ۲۰۰۰ و ۱۶۰۰ سیسی را با هردو جعبهدنده اتوماتیک و دندهای تولید کرد. این دو نسخه با اختلاف قیمتی نهچندان چشمگیر عرضه میشدند.
مگان E۱ و E۲ در امکانات رفاهی و تجهیزات ایمنی نیز اختلافهایی دارند. مانند تهویه مطبوع اتوماتیک و سنسور باران و مهشکن جلو که در تیپ E۲ دیده میشود. موتور ۱٫۶ لیتری آن برابر با ۱۱۵ اسب بخار و گشتاور ۱۵۱ نیوتنمتر است. خودروی ۲ لیتری آن ۱۳۲ اسب بخار قدرت دارد و گشتاور آن ۱۸۸ نیوتنمتر است. مدل ۲۰۰۰ سیسی آن با توجه به داشتن قدرت و توان کافی، در ایران طرفداران بیشتری دارد و یکی از خودروهای پر تقاضا به شمار میرود و خیلیها آن را خودروی قابلاعتمادی میدانند.
حداکثر سرعت این خودرو ۱۹۵ کیلومتر بر ساعت است و شتاب صفر تا ۱۰۰ آن ۱۱ ثانیه است. نسل سوم این خودرو در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ تولید و عرضه میشد. در ایران نیز بهصورت محدود با نام رنو اسکالا و رنو فلوئنس عرضه میشد. نسل چهارم این خودرو که عرضه آن از سال ۲۰۱۶ آغاز شد و همچنان ادامه دارد، هنوز به ایران وارد نشده است. مقایسه مگان با خودروی همرده در مگان دیوار
ویژگیهای منفی و مثبت
طراحی مگان مونتاژ پارسخودرو با وجود آن که قدیمی است، هنوز هم زیبا و جذاب به نظر میرسد. هیچگاه مردم درباره ظاهر آن اظهار ناراحتی یا آزردگی نکردهاند. با نیمنگاهی به ظاهر مگان متوجه میشویم که طراحی بدنه مگان در عین سادگی، زیبا و چشمنواز است و از فرمی تبعیت میکند که محدود به زمان نمیشود. داخل کابین آن نمایی ساده و فضایی جادار دارد. نکته دیگر کیفیت ساخت این خودرو و امکانات رفاهی و ایمنیاش است.
داخل کابین مگان بزرگ و جادار است و حتی در ردیف عقب، هر فرد قدبلندی فضای کافی و راحتی خواهد داشت. روکش صندلیها کیفیت خوبی دارد و جنس داشبورد با وجود آن که از پلاستیک نرم است، کیفیت رضایتبخشی دارد. صندوقعقب این خودروی سدان برای یک خانواده بسیار جادار است و آن را به یک خودروی خانوادگی و مسافرتی مناسب تبدیل میکند.
مگان بهعنوان خودرویی خانوادگی و ایمن از پایداری و فرمانپذیری خوبی بهره میبرد و در سرعتهای زیاد و شتابگیریهای سریع در اختیار راننده میماند. هندلینگ خوب خودرو هیچگونه بیش یا کمفرمانی در جادهها و مسیرهای مارپیچ بروز نمیدهد. هزینه نگهداری مگان بهواسطه کیفیت قطعات و کیفیت ساخت و مونتاژ کم است و اصولاً خودرویی کمدردسر و خوشدست شناخته میشود. این خودرو در مصرف سوخت نیز اقتصادی عمل میکند و در بین خودروهای کممصرف بازار قرار میگیرد.
مگان در بازار کارکردهها با وجود سن بهنسبت زیاد، جایگاه خوبی دارد و با افت قیمت چندانی هم مواجه نمیشود. آمار خرید و فروش آن پس از گذشت سالها از توقف تولیدش همچنان قابلتوجه است. همه این موارد باعث شده است تا مگان با وجود سن و سالش، توقف تولیدش و قدمت طراحی و ساخت خودروی کارکرده گرانقیمتی باشد و خریدار را با تردید مواجه کند. قیمت روز مگان را با کارکردهای مختلف و شرایط سلامت متفاوت در https://divar.ir/car/prices بررسی کنید.
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