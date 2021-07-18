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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۴۷

درخواست مسجد جامعی از شورای ششم؛

مساله انتخابات شورایاری ها را برطرف کنید

مساله انتخابات شورایاری ها را برطرف کنید

عضو شورای شهر تهران با اشاره به هم راستا بودن سیاست های مجلس، دولت و شورای شهر از نمایندگان شورای ششم خواست، مساله انتخابات شورایاری ها را حل کند تا دیگر فعالیتهای شان خدشه قانونی بر ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران با اشاره به نامه‌ دیوان عدالت اداری به سازمان بازرسی در راستای تاکید بر حکم سال گذشته‌اش، گفت: شورایاری‌ها در تجربه ۲۰ ساله خود در هر شرایطی و با هر رویکردی که مدیران شهری داشتند فعالیت خودشان را ادامه دادند و اگر بخواهیم این را طبقه بندی کنیم این است که همه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی از حضور شورایاران استقبال کردند.

وی ادامه داد: غیرقانونی بودن انتخابات این دوره شورایاری‌ها به هیچ وجه صحت ندارد.

مسجد جامعی در ادامه توضیح داد: چالش‌هایی که با دستگاه قضائی داریم مربوط به این دوره نیست و طی ۱۴ سال حضور در شورای شهر دیده‌ام که هر بار مساله انتخابات شورایاری‌ها مطرح شده این مشکلات تذکر داده شده که از وظایف شهرداران و شهرداری‌ها نیست و مجلس هم در این قضیه سکوت کرده است.

وی افزود: شاید دلیل این سکوت این باشد که یک رقابت پنهان میان شورای ملی و محلی وجود داشته است.

این عضو شورای شهر از نمایندگان آینده شورا خواست که با توجه به اینکه در دولت آینده مجلس، دولت و شورا هم راستا هستند این مساله را در اولویت قرار دهند و نکاتی که دستگاه قضائی متذکر شده مساله را حل کند تا شورایاری‌ها خدشه قانونی بر ندارد.

کد مطلب 5260321

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