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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۴۴

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

اجرای ۳ طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری

اجرای ۳ طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری از اجرای ۳ طرح گردشگری در شهرستان‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، مهرداد جوادی گفت: این طرح‌ها شامل یک اقامتگاه بوم‌گردی و دو اردوگاه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲۸ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال در شهرستان‌های شهرکرد، سامان و کوهرنگ است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌های گردشگری زمینه اشتغال مستقیم ۱۴ نفر به‌صورت مستقیم فراهم خواهد شد.

جوادی گفت: چهارمحال و بختیاری بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان یکی از نقاط توسعه بوم‌گردی در کشور شناخته شده است.

کد مطلب 5260324

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