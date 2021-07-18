اجرای ۳ طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، مهرداد جوادی گفت: این طرحها شامل یک اقامتگاه بومگردی و دو اردوگاه گردشگری با سرمایهگذاری ۲۸ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال در شهرستانهای شهرکرد، سامان و کوهرنگ است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این طرحهای گردشگری زمینه اشتغال مستقیم ۱۴ نفر بهصورت مستقیم فراهم خواهد شد.
جوادی گفت: چهارمحال و بختیاری بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانههای بزرگی مانند زایندهرود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که بهواسطه جاذبهها بیشمار در حوزه طبیعتگردی بهعنوان یکی از نقاط توسعه بومگردی در کشور شناخته شده است.
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