آسیا دُر؛ خصوصیات، قیمت تیغه و موتور کرکره برقی پارکینگ

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از پرطرفدارترین و پر فروش‌ترین تجهیزات درب اتوماتیک در ساختمان‌های مسکونی، کرکره برقی برای درب پارکینگ است. امروزه انواع و اقسام تیغه‌های کرکره برقی و موتورهای کرکره برقی با ظرفیت‌های مختلفی طراحی و تولید می‌شود.

اگر در حال حاضر شما به دنبال خرید کرکره برقی مناسب برای درب پارکینگ ساختمان خود باشید این سوال در ذهن شما پیش آمده است که بهترین کرکره برقی پارکینگ چیست و به دنبال خرید از برندهای معتبر هستید. بدون هیچ تردید خرید از یک نام تجاری مشهور به معنای داشتن یک کرکره برقی با کیفیت و مناسب برای درب پارکینگ ساختمان شما نیست.

جهت انتخاب کرکره برقی درب پارکینگ باید به ۳ مورد اساسی توجه داشته باشیم:

۱. انتخاب جنس و نوع تیغه کرکره برقی مناسب با نمای ساختمان از نظر زیبایی کرکره پارکینگ و در نظر گرفتن ابعاد کرکره برقی از نظر مشخصات فنی و کم صدا بودن تیغه‌ها

۲. تعداد خودرویی که از کرکره برقی تردد می‌کنند و انتخاب موتور کرکره مناسب

۳. سنسور ایمنی (فتوسل) و چراغ چشمک زن (لامپ فلاشر)

برند و نام تجاری برتر تیغه کرکره برقی

برندهایی چون آکپای، آکرول، آکادرول، هوکارت، کروکی و کوتوال جزو معروف‌ترین برندهای تیغه کرکره برقی در بازار درب اتوماتیک ایران هستند که می‌توانند بهترین انتخاب برای کرکره برقی درب پارکینگ شما باشند.

البته قیمت تیغه کرکره تولید شده در این شرکت‌ها بالا است و اگر توان مالی برای خرید از این برندها را ندارید و می‌خواهید تیغه کرکره برقی با قیمت مناسب‌تر تهیه کنید بهتر است به سراغ برندهای دیگر که ارزان‌تر با کیفیت پایین‌تر در بازار بروید. قیمت انواع تیغه‌های دیگر نسبت به برندهای معتبر گفته شده برای مصرف‌کننده به صرفه‌تر است.

انواع تیغه کرکره برقی مناسب درب پارکینگ از نظر قیمت و فروش

تیغه‌های مورد استفاده در کرکره برقی پارکینگ به ترتیب فروش بیشتر و قیمت کمتر عبارتند از:

تیغه کرکره برقی آلومینیومی

تیغه کرکره برقی گالوانیزه

تیغه کرکره برقی غضروف دار یا لوکس

تیغه کرکره برقی پلی کربانت (شفاف)

انواع تیغه کرکره برقی پارکینگ از نظر آلودگی صوتی

تیغه‌های مورد استفاده در کرکره برقی پارکینگ به ترتیب صدای کمتر عبارتند از:

تیغه کرکره برقی غضروف دار یا لوکس

تیغه کرکره برقی پلی کربانت (شفاف)

تیغه کرکره برقی گالوانیزه

تیغه کرکره برقی آلومینیومی

برند و نام تجاری برتر موتور کرکره برقی

از جمله نام‌های تجاری که می‌توانند در لیست موتور کرکره برقی برتر در بازار قرار بگیرند می‌توان به موتور کرکره برقی آلمانی الرو، موتورلاین، نایس، وی تو، کویکو، بارزانته، پاور، اس دی سی، دویا و هیوت اشاره کرد. این چند برند معرفی شده از لحاظ مصرف انرژی، کیفیت، میزان فروش، نوع گارانتی و نصب در دسته‌ی بهترین و معروف‌ترین موتورهای کرکره برقی اروپایی و چینی قرار گرفته‌اند.

انواع موتور کرکره برقی مناسب درب پارکینگ

موتورهای مورد استفاده در کرکره برقی پارکینگ به ترتیب فروش بیشتر و قیمت کمتر عبارتند از:

موتور کرکره برقی توبولار (تیوبلار)

موتور کرکره برقی ساید

موتور کرکره برقی گیربکسی

انواع موتور کرکره برقی پارکینگ از نظر آلودگی صوتی

موتورهای مورد استفاده در کرکره برقی پارکینگ به ترتیب صدای کمتر عبارتند از:

موتور کرکره برقی گیربکسی

موتور کرکره برقی ساید

موتور کرکره برقی توبولار (تیوبلار)

آشنایی با آسیا دُر و چگونگی خرید کرکره برقی برای درب پارکینگ

شرکت فنی و مهندسی آسیا دُر یکی از معتبرترین شرکت‌های درب اتوماتیک و تجهیزات وابسته به آن است که در سال ۱۳۸۴ شروع به کارکرده است. این مجموعه بیش از ۱۵ سال سابقه کاری داشته و با افتخار اعلام می‌کند که اکثر مشتریان این مجموعه از خرید کرکره برقی برای درب پارکینگ خود راضی بوده‌اند.

با توجه به قیمت بالا و تنوع زیاد تیغه‌ها و موتورهای کرکره برقی، انتخاب صحیح و مناسب آن‌ها برای کرکره برقی درب پارکینگ برای بسیاری از مشتریان دشوار است. همچنین بیشتر قطعات اصلی کرکره برقی نیز ساخت کشور چین بوده و از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و کاربران، علاقه‌مند به خریداری آنها نیستند.

برای رفع این مشکل، گروه صنعتی آسیا دُر با بررسی تخصصی محصولات در بخش فروشگاه سایت شرایط ویژه‌ای را برای همراهان خود در نظر گرفته تا بتوانند در سریع‌ترین زمان، تیغه و موتور کرکره برقی مورد نظرشان را خریداری نمایند.

مشتریان می‌توانند تنها با مطالعه کردن دقیق قسمت کرکره برقی سایت، تیغه و موتورهای موجود را بررسی و انتخاب کنند. همچنین شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با دیگر شرایط خرید کرکره برقی به صفحه تماس با ما مراجعه کرده و با تماس تلفنی با کارشناسان اطلاعات بیشتری کسب کنید.

مزایای اصلی خرید کرکره برقی پارکینگ از آسیا دُر

تمامی مشتریانی کرکره‌های برقی خود را از گروه صنعتی آسیا دُر خریداری می‌کنند، در هنگام عقد قرارداد و پس پرداخت پیش پرداخت، نمونه تیغه کرکره و موتور کرکره برقی موردنظر خود را بازدید خواهند کرد. از مزایای خرید کرکره برقی از این مجموعه می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

ارائه فاکتور با مهر و سربرگ شرکت آسیا دُر

امکان بررسی قطعات خریداری شده در زمان نصب توسط کارفرما

دریافت نکردن هیچ‌گونه مبلغی تا سه ماه برای هزینه ایاب و ذهاب گارانتی

۵۰ درصد پیش پرداخت و ۵۰ درصد دیگر بعد از نصب و اعلام رضایت توسط مشتری

کسر هزینه ایاب و ذهاب اولیه مربوط به کارشناسی پس از عقد قرارداد و نصب کرکره برقی

این موارد تنها بخشی از ویژگی‌های خرید کرکره برقی از شرکت فنی و مهندسی آسیا دُراست شما کاربران عزیز می‌توانید با مراجعه به آدرس https://asiadoor.co به صورت کامل با خدمات ما آشنا شده و از کارشناسان این مجموعه جهت خرید کرکره برقی و تجهیزات وابسته به آن، راهنمایی دریافت کنید.

جمع بندی

تفاوتی ندارد که ساکن کدام شهر در کشور ایران باشید و به دنبال شرکت یا فروشگاهی هستید که فروش کرکره برقی در تهران، کرج، قزوین، اصفهان، شیراز و تبریز و … را انجام دهد؛ در سایت فروشگاه اینترنتی آسیا دُر شما می‌توانید خرید انواع و اقسام تیغه و موتور کرکره برقی را از برندهای مختلف چون موتور کرکره برقی بارزانته، موتور کرکره برقی اس دی سی، موتور کرکره برقی الرو، تیغه کرکره برقی آکپای، تیغه کرکره برقی آکرول، تیغه کرکره برقی آکادرول و تیغه کرکره برقی هوکارت و … را با بهترین شرایط تهیه بفرمائید.

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