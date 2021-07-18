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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۴

موافقت مالک با خرید حاج‌صفی؛

مبلغ قرارداد کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با آ.اک یونان فاش شد

مبلغ قرارداد کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با آ.اک یونان فاش شد

مالک باشگاه آ.اک یونان با جذب احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران موافقت کرد و مبلغ قرارداد این بازیکن در یکی از رسانه‌های یونان فاش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران یکی از گزینه‌های مدنظر باشگاه آ. اک یونان در نقل و انتقالات تابستانی است و اگر مشکلی پیش نیاید، این مدافع تیم سپاهان، فصل بعد در سوپر لیگ یونان بازی خواهد کرد.

حاج صفی سابقه بازی در تیم‌های پانیونیوس و المپیاکوس یونان را داشت اما بعد از رسانه‌ای شدن مذاکراتش با تیم آ. اک، جو منفی علیه او در یونان شکل گرفت.

باوجود بیانیه شدید انجمن هواداران آ. اک علیه کاپیتان ایران، به نظر می‌رسد انتقال حاج صفی به این تیم قطعی است و موافقت‌های لازم صورت گرفته است.

روزنامه «فورزا» یونان از توافق شفاهی حاج صفی با آ. اک و موافقت «دیمیتریس ملیسانیدیس» مالک باشگاه با جذب این مدافع ایرانی خبر داده است.

به نوشته این روزنامه، حاج صفی از طریق یک مدیر برنامه یونانی که دوستی نزدیک و دیرینه ای با دیمیتریس دارد به باشگاه آ. اک معرفی شده و همین موضوع موافقت مالک آ. اک را در پی داشته است.

فورزا اعلام کرد مبلغ قرارداد حاج صفی با آ. اک ۳۰۰ هزار یورو خالص به علاوه پاداش است و انتقال او به عنوان بازیکن آزاد صورت می‌گیرد. در واقع آ. اک پولی بابت انتقال حاج صفی به باشگاه سپاهان پرداخت نمی‌کند.

کریم انصاریفرد دیگر کاپیتان تیم ملی ایران هم فصل گذشته در تیم آ. اک بازی کرد و در صورت انتقال قطعی حاج صفی، تیم ملی ایران دو نماینده در این تیم خواهد داشت.

کد مطلب 5260339

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