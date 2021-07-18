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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۰

وزیر راه و شهرسازی:

سهمیه خبرنگاران از طرح ملی مسکن به زودی اعلام می شود

سهمیه خبرنگاران از طرح ملی مسکن به زودی اعلام می شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: سهمیه مسکن خبرنگاران در قالب طرح اقدام ملی مسکن برای اصحاب رسانه‌ای که ثبت نام شده هستند، به زودی اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در حاشیه آئین بهره‌برداری از پروژه‌های راه و شهرسازی استان تهران در شهرستان ملارد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته گذشته با حضور رئیس جمهور، حدوداً بیش از ۷۰۰ پروژه روبنایی را در سطح کشور فقط در شهرهای جدید افتتاح کردیم. افتتاح‌های هفته گذشته شامل شهرهای جدید و سایر شهرها و بافت‌های فرسوده می‌شد. این تعداد پروژه بی سابقه است که شامل مدرسه، خانه بهداشت، کلانتری، پارک، فضای سبز، فضای تجاری، فرهنگسرا، سرای محله و هر آنچه برای زندگی مردم و برای بهره مندی از چرخه کامل زندگی لازم است، می‌شد. امروز نیز شاهد تکمیل و افتتاح ۴۰۰ پروژه دیگر در سراسر کشور بودیم.

اسلامی درباره مسکن خبرنگاران نیز گفت: با وزیر ارشاد تفاهمنامه تنظیم کرده‌ایم و خیلی هم پیگیری شد که طبق چارچوب تعریف شده اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه صاحب خانه شوند. هم اکنون مقدمات کار فراهم است و به زودی سهمیه‌ای را در قالب طرح اقدام ملی مسکن برای اصحاب رسانه‌ای که ثبت نام شده هستند، اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 5260358

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