به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (یکشنبه) با حضور در برنامه زنده تلویزیونی سلام تهران شبکه ۵ سیما، گفت: هر جایی که قانون اساسی وجود دارد، یک نهاد صیانت کننده از قانون اساسی هم وجود دارد البته ممکن است که در کشورهای مختلف، اسامی این نهاد متفاوت باشد، اما از آنجایی که ارزشهای مورد قبول مردم در قانون اساسی کشورها وجود دارد، لذا یک نهاد صیانت کننده از این قانون مهم و مادر هم در تمام کشورها پیش بینی شده است.
وی افزود: در برخی کشورها مرجع قضائی این صیانت را برعهده دارد و در برخی از کشورها یک دیوان یا دادگاه قانون اساسی وجود دارد که از قانون اساسی آن کشور صیانت میکند، مثلاً در بعضی از کشورها مثل آلمان یا اتریش دیوان قانون اساسی و در بعضی از کشورها مثل ایتالیا دادگاه قانون اساسی این وظیفه را برعهده دارند.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: در برخی کشورها مثل کشور ما هم، یک مجموعه غیرقضایی و البته تخصصی وظیفه صیانت از قانون اساسی را برعهده دارد؛ در کشورهای اروپایی هم برخی کشورها مثل فرانسه یک نهاد غیرقضایی اما تخصصی مثل شورای نگهبان وظیفه صیانت از قانون اساسی را عهدهدار هستند.
طحان نظیف تصریح کرد: صلاحیتها و ماموریتهایی که برعهده این شوراست، در کشورهای مختلف، عناوین مختلفی دارد اما از حیث کارکرد نهادهای مشابه در سایر کشورها، در واقع تمام این نهاد یک کارکرد دارند و آن پاسداری از قانون اساسی است. مهم، عنوان نیست بلکه مهم این است که این وظیفه یعنی پاسداری از قانون اساسی انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره سابقه عضویتش در شورای نگهبان اظهار کرد: بنده از ۳۷ سالگی به عضویت شورای نگهبان درآمدم و در این دو سال تلاش کردم در یک فضای تعاملی با مردم از طریق فضای مجازی و مصاحبهها با اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار کنم و فکر میکنم موضوعاتی که ما در شورای نگهبان نسبت به آن وظیفه داشته و اقدام میکنیم را میتوانیم به مردم توضیح داده و با آنها درباره مصوبات شورای نگهبان صحبت کنیم، مثلاً در موضوعاتی مانند بررسی تخصصی مصوبات مجلس، اگر شورای نگهبان نظر یا رد یا تأیید میدهد، اولاً مردم عزیز بدانند که این نظر در راستای دفاع از حقوق مردم و پاسداری از قانون اساسی و شرع است و دوماً، ما میتوانیم درباره رأیی که دادهایم با مردم راحت صحبت کرده و استدلال خود را مطرح کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تاکید بنده بر حقوق مردم به این دلیل است که شرع و قانون اساسی به دنبال مراعات حقوق مردم است، خاطرنشان کرد: در شورای نگهبان یک جمع تخصصی و حرفهای وجود دارد و بزرگانی از حوزه و دانشگاه در این نهاد حضور دارند اما، این استدلال است که حرف اول و آخر را در شورای نگهبان میزند و در واقع آنچه که در شورای نگهبان مهم است، استدلال است و سن و سال نیست.
طحان نظیف اضافه کرد: به طور مثال اگر بنده اشکالی به مصوبهای داشته باشم، طرح میکنم و اگر ۶ نفر (حدنصاب ۷ نفر است) دیگر از اعضا با این استدلال همراه شوند، آن استدلال تأیید میشود و اگر ۶ نفر با استدلالم همراه نشوند، آن موضوع تأیید نمیشود.
وی در پاسخ به این سوال که میگویند نظر آیت الله جنتی در شورای نگهبان مورد توجه است نه اعضا، گفت: هر کس در شورای نگهبان یک رأی دارد، چه بنده به عنوان کوچکترین عضو و چه آیت الله جنتی به عنوان بزرگترین عضو شورای نگهبان. شایعات همیشه وجود دارند اما آنچه که بنده از نزدیک دیدهام، این است که هر کسی در شورا یک رأی دارد و این استدلال است که حرف اول و اخر را میزند. البته بنده آیت الله جنتی را در خیلی از موضوعات همراه میبینم اما برخی اوقات هم ممکن است که ایشان نظری داشته باشند ولی نظر ایشان رأی نیاورد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه انتخاب اعضای هیأت رئیسه شورای نگهبان بیان کرد: هیأت رئیسه شورای نگهبان متشکل از دبیر، قائم مقام و سخنگو است که هر ساله براساس رأیگیری انتخاب میشوند؛ امسال نیز اعضای شورای نگهبان بنا بر اعتمادی که به آیت الله جنتی داشتند، ایشان را ابقاء کردند، جناب آقای رهپیک هم که قائم مقام بودند، ابقاء شدند و بنده هم جایگزین جناب آقای کدخدایی شدم.
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