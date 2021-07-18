استان گلستان منابع آبی خود را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا کشفی در جلسه تنش آبی استان گلستان با اشاره به توزیع آب شبکه آبرسانی در وضعیت فعلی اظهار داشت: متأسفانه واقعیت این است که استان گلستان منابع آبی خود را از دست داده و به لحاظ مسائل آبی روند توسعه استان هم روند خوبی نبوده است.

وی اضافه کرد: امسال اعتبارات مناسبی در بخش تأمین آب شهرهای استان به‌خصوص مرکز استان در بودجه دیده شده که امیدواریم شاهد تکمیل برخی از مسائل کمبود آب استان بخصوص در زمینه تجهیز و راه اندازی چاه‌های محفوره و تکمیل مخزن ذخیره از سوی شرکت آب منطقه‌ای باشیم.

معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه افزود: مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای سعی کنند کارها را با اولویت در طرح‌های مهم انجام دهند.

کشفی افزود: در صورت عدم توجه به منابع آب و جلوگیری از برداشت بی‌رویه آن شرایط مناسبی در پیش رو نخواهیم داشت.

در ادامه این جلسه «بهزاد هرمزی»، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اظهار داشت: نکته مهمی که بارها مورد تاکید است علاوه بر موارد تأمین منابع آبی، ضرورت بازسازی و اصلاح شبکه‌های توزیع آب شهر است.

وی تصریح کرد: در شهرهای استان ۱۰۱۷ کیلومتر شبکه‌های فرسوده داریم که بایستی اعتبارات لازم جهت تعویض فوری آنها تأمین شود تا از هدر رفت آب جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اظهار داشت: در شبکه‌های توزیع آب مرکز استان ۱۰۰ دستگاه فشار سنج آنلاین نصب کرده‌ایم که امیدواریم با اخذ مجوز بتوانیم از این استعداد استفاده بهینه نمائیم.

هرمزی در پایان اظهار داشت: امیدواریم با تخصیص اعتبارات مورد نیاز بتوانیم پروژه‌های نیمه تمام و اولویت‌دار در استان را تکمیل کنیم تا بخشی از مشکلات استان رفع شود.