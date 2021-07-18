آب مورد نیاز شهرستان پارسیان از محل آب شیرین کن تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جباری پیش ازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: آبشیرین کن در حال احداث در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان ۲۰ درصد پیشرفت کاری دارد و برای احداث آن اعتبارات لازم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این آبشیرینکن با ظرفیت فاز اول خود معادل ۱۸ میلیون مترمکعب در سال احداث میشود و قادر خواهد بود تا ضمن تأمین آب مورد نیاز پروژههای صنعتی آینده در منطقه ویژه به روستاهای پارسیان و حتی شهر پارسیان نیز آبرسانی کند. ظرفیت تولید این آب شیرین کن در فاز نهایی به ۷۵۰ هزار متر مکعب در روز خواهد رسید.
نماینده مردم غرب هرمزگان همچنین اضافه کرد: ۳۲ میلیون یورو تسهیلات ارزی نیز برای این پروژه در نظر گرفته شده است و فاز اول این پروژه در سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری خواهد رسید.
جباری گفت: این آبشیرینکن در فاز اول روزانه ۵۰ هزار متر مکعب آب تولید میکند که میتواند نیاز آبی پروژههای خود و نیز نیاز آبی روستاهای پارسیان را رفع کند و باید پیگیر احداث خطوط انتقال این آبشیرینکن به مخازن آب روستایی باشیم که بتوانیم همزمان با افتتاح آبشیرینکن، آبرسانی به مردم را نیز انجام دهیم.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: شهروندان نگران مسائل محیط زیستی نباشند چرا که تمام ابعاد محیط زیستی این پروژه بررسی شده و سازمان محیط زیست نیز مجوزها را صادر کرده است.
وی اظهارداشت: با حمایت ایمیدرو و استقرار صنایع در منطقه ویژه پارسیان مشکلات اشتغال جوانان، برق و آب شهرستان پارسیان و به تبع آن سایر روستاها و شهرستانهای غرب هرمزگان مرتفع میشود.
وی با بیان اینکه زیرساختهای ایجاد شده در منطقه ویژه پارسیان باید در خدمت مردم پارسیان باشد، خاطرنشان کرد: آبرسانی به پارسیان و روستاها یکی از عمدهترین تأکیدات ما در مورد احداث این آبشیرینکن است تا بتوانیم با همکاری شرکت آبفای هرمزگان گره از مشکلات این منطقه باز کنیم.
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