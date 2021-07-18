رها شدن پساب صنعتی مانع از فعالیت کارخانه سنگ آهن فین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران سلجوقی بیان داشت: سرازیر شدن پساب صنعتی کارخانه سنگ آهن باعث آلودگی چشمه و منابع آب روستای گهر در بخش فین شد.

رئیس اداره نظارت و پایش اداره حفاظت محیط زیست هرمزگان اضافه کرد: رها شدن پساب صنعتی در چشمه این روستا به علت ایزوله نبودن و سرازیر شدن پساب موجود در حوضچه های خاکی کارخانه کنسانتره سنگ آهن بوده است.

سلجوقی با بیان اینکه ضوابط زیست محیطی در این کارخانه رعایت نشده است، عنوان کرد: پایش و بررسی آلودگی این کارخانه از یک ماه پیش به صورت مستمر صورت گرفته و تخلف زیست محیطی این کارخانه نیز تایید شده است.

وی با اشاره به اینکه اخطارهای لازم به این کارخانه قبلاً داده شده اما به علت بی توجهی به این اخطارها جلوی فعالیت این واحد معدنی به صورت موقت گرفته شد، تصریح کرد: در صورت ادامه فعالیت و اصلاح نشدن حوضچه ها، پیگیری حقوقی این واحد در دستور کار قرار می گیرد.