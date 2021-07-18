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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۳۸

رئیس هیأت کاراته استان مرکزی خبر داد؛

دعوت ۳ کاراته کای استان مرکزی به اردوی تیم ملی بزرگسالان

دعوت ۳ کاراته کای استان مرکزی به اردوی تیم ملی بزرگسالان

اراک- رئیس هیأت کاراته استان مرکزی از دعوت سه کاراته کای این استان به اردوی آمادگی تیم ملی کاراته بزرگسالان خبر داد.

جمشید زند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به درخواست کمیته فنی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران، رضا روشن، مجید نیکوهمت و علیرضا حیدری به اردوی آمادگی تیم ملی کاراته بزرگسالان فراخوانده شدند.

وی افزود: پیکارهای جهانی این رشته آبان ماه سال جاری در دوبی برگزار می‌شود و اردوی آمادگی تیم ملی کاراته جنبه گزینشی برای این پیکارها را دارد.

به گفته رئیس هیأت کاراته استان مرکزی، علاوه بر سه ورزشکار بالا، صالح اباذری دیگر ورزشکار استان مرکزی نیز در این اردو به سر می‌برد.

گفتنی است، اردوی آمادگی تیم ملی کاراته بزرگسالان طبق نظر ستاد کرونا و با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی تعیین شده از سوی این ستاد پیگیری می‌شود.

کد مطلب 5260474

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