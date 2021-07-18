به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای فلسطین، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز در ادامه اقدامات تحریکآمیز و تجاوزکارانه خود به مسجدالاقصی یورش بردند و پس از ضرب و شتم محافظان مسجدالاقصی و تخلیه منطقه باب الاسباط، نمازگزاران فلسطینی را تحت محاصره قرار دادند.
نظامیان صهیونیست در تمامی بخشهای قدیمی قدس مستقر شدهاند و با شلیک گاز اشکآور مانع از ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجدالاقصی میشوند.
صهیونیستها پیش از این اعلام کرده بودند امروز یکشنبه در سالروز آنچه «تخریب هیکل» مینامند قصد دارند وارد مسجدالاقصی شوند. این در حالی است که از صبح امروز صهیونیستها هجوم به مسجدالاقصی را آغاز کردهاند.
فراخوان برای مقابله با این اقدامات امسال با ابتکار جنبش حماس آغاز شده است. حماس از شهروندان فلسطینی خواسته است که روز عرفه روز راهپیمایی برای مسجدالاقصی باشد.
۱۹:۵۵ تجاوز صدها شهرک نشین اسرائیلی به مسجد الاقصی خطرناک است
«محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین به حوادث و رویدادهای اخیر در «مسجدالاقصی» واکنش نشان داد و اقدام صهیونیستها در تعرض به این مسجد را محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین در این خصوص گفت: تجاوز صدها شهرک نشین اسرائیلی به مسجدالاقصی تجاوز خطرناکی است که با حمایت پلیس اسرائیل انجام شد.
وی افزود: جامعه جهانی برای متوقف ساختن تجاوزات روزمره اسرائیلیها به مسجدالاقصی باید اقدام فوری انجام دهد. این دست از اقدامات، صلح و ثبات منطقهای را با خطر مواجه میسازد.
۱۹:۳۹ هشدار مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیست ی
«طارق سلمی» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به رژیم صهیونیستی درباره اقداماتش در مسجدالاقصی هشدار داد.
بر اساس این گزارش، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این زمینه گفت: رژیم صهیونیستی با تعرضات و حملات اخیر خود به مسجدالاقصی تلاش دارد خود را به عنوان طرف پیروز در قدس اشغالی جلوه دهد.
طارق سلمی در ادامه یادآور شد: صهیونیستها تلاش میکنند موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهند. واقعیت این است که گروههای مقاومت فلسطین حوادث مسجدالاقصی را از نزدیک دنبال میکنند و با قدرت به حملات و تعرضات آنها پاسخ خواهند داد.
وی افزود: مقاومت میتواند در زمان و مکان مناسب به رژیم صهیونیستی که در واقع مسئول تشدید اوضاع در قدس اشغالی است، واکنش نشان دهد. مقاومت، نتانیاهو را ساقط کرد و امروز نیز قادر است تا دیگر ژنرالهای رژیم صهیونیستی را ساقط نماید.
۱۸:۳۹ یادداشت اعتراض آمیز اردن به رژیم صهیونیستی
وزارت امور خارجه اردن تداوم هتک حرمت به مسجد الاقصی و اقدام اخیر یهودیان افراطی در یورش به آن تحت حمایت پلیس و تعرض به نمازگزاران را محکوم کرد.
«ضیف الله الفایز»، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه اردن در بیانیه ای گفت: اقدامات اسرائیل در مسجد الاقصی محکوم است و نقض وضع موجود تاریخی و حقوقی و قوانین بین المللی محسوب می شود.
الفایز تصریح کرد: وزارت امور خارجه اردن امروز یادداشت اعتراض رسمی به اسرائیل داد و تل آویو را به توقف تعرضات و اقدامات تحریک آمیزش در مسجد الاقصی، احترام به وضعیت موجود تاریخی و حقوقی، احترام به حرمت مسجد الاقصی و نمازگزاران و سلطه اداره اوقاف قدس و امور مسجد الاقصی در اردن فراخواند.
وی تاکید کرد که تمام مساحت مسجد الاقصی صرف عبادتگاه مسلمانان محسوب می شود و اداره اوقاف قدس و امور مسجد الاقصی در اردن، تنها مسئول انحصاری اداره تمامی امور مسجد الاقصی و ساماندهی ورود به آن است.
۱۷:۱۵ واکنش آنکارا به حملات نظامیان صهیونیست به فلسطینیها
وزارت امور خارجه ترکیه نسبت به حمله امروز پلیس رژیم صهیونیستی به شهروندان فلسطینی در مسجد الاقصی واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای در واکنش به حمله امروز نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در مسجدالاقصی اعلام کرد: بازداشت گروهی از فلسطینیان از جمله کودکان و زنان توسط نظامیان اسرائیلی را که با نقض کرامت انسانی انجام میگیرد، محکوم میکنیم.
در بیانیه مذکور آمده است: نظامیان اسرائیلی صبح امروز (۱۸ ژوئن) بار دیگر حرمت حرم شریف را نقض کرده و به گروههای یهودی نژادپرست اجازه حمله به مسجد الاقصی را دادند. نظامیان اسرائیلی نیز با بمبهای صوتی به فلسطینیان یورش برده و برخی از آنان از جمله زنان و کودکان را بازداشت کردند.
وزارت امور خارجه ترکیه خواستار توقف فوری اقدامات تحریکآمیز رژیم صهیونیستی شده و تصریح کرد: ادامه چنین اقدامات تحریک آمیزی در فضای کنونی که تنش و درگیری ناشی از حملات اسرائیل به مسجد الاقصی در ماه رمضان امسال هنوز در خاطر همه است، بسیار خطرناک خواهد بود.
۱۶:۵۰ یورش هزار و ۲۱۰ صهیونیست به مسجد الاقصی
هزار و ۲۱۰ صهیونیست شهرک نشین و ۲۰ نفر از نظامیان صهیونیست به همراه یکی از خاخامهای تندور از صبح امروز وارد صحنهای مسجد الاقصی شدهاند و پس از آن نیروهای اشغالگر باب المغاربه را به روی فلسطینیان بستهاند.
۱۶:۴۰ نظامیان صهیونیست باب المغاربه مسجد الاقصی را بستند
نظامیان اشغالگر صهیونیست پس از یورش هزار و ۲۱۰ شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی، باب المغاربه در این مسجد را بستند.
۱۶:۲۰ تشکیلات خودگردان خواستار اتخاذ موضع جامعه جهانی در برابر رژیم صهیونیستی شد
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از جامعه جهانی خواست موضعی قاطعانه در برابر ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی اتخاذ کند.
۱۵:۴۵ ابراز نگرانی هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا از اوضاع قدس
هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در مناطق فلسطینی درباره ادامه تنشها در اطراف مسجد الاقصی ابراز نگرانی و مسئولان اسرائیلی را به برقراری آرامش دعوت کرد.
۱۴:۵۹ حماس از فلسطینیها خواست در صحنهای مسجد الاقصی تا عید قربان اعتکاف کنند
جنبش حماس از فلسطینیها خواست در برابر یورش شهرکنشینان صهیونیست، به طرف قدس حرکت کنند و در صحنهای مسجد الاقصی تا عید قربان اعتکاف کنند.
۱۴:۰۲ اداره اوقاف فلسطین یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی را محکوم کرد
اداره اوقاف فلسطین اقدام دهها شهرک نشین صهیونیست در یورش به مسجدالاقصی به منظور ادای آیینهای تلمودی به مناسبت آنچه صهیونیستها آن را سالگرد «تخریب هیکل» مینامند را محکوم کرد.
۱۳:۲۹ دستور بنت برای ادامه یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی
دفتر نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز دستور داد یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی ادامه پیدا کند. بنت به همراه وزیر امنیت داخلی و بازرس کل نیروهای نظامی، وضع امنیتی قدس و حوادث امروز مسجدالاقصی را بررسی و دستوراتی در خصوص ادامه یورش منظم و ایمن شهرکنشینان (صهیونیستی) به مسجد الاقصی صادر کرد.
۱۲:۳۰ حماس: مردم فلسطین مانع یکه تازی صهیونیستها در مسجدالاقصی شوند
محمد حماده، سخنگوی جنبش حماس از قدس در واکنش به اتفاقات امروز مسجدالاقصی گفت: اشغالگران با رها کردن افسار شهرکنشینان در مسجدالاقصی عجز و ناتوانی خود را به نمایش گذاشتند و باید این را بدانند که مردم ما برای مقابله با آنها آمادگی دارند و ما از مردم دعوت میکنیم به سمت قدس و مسجد الاقصی حرکت کنند و مانع یکه تازی اشغالگران و شهرک نشینانش در این مکان مقدس شوند.
۱۲:۱۳ ورود ۴۲۰ صهیونیست به داخل مسجدالاقصی
شمار شهرکنشینان صهیونیست که تا این لحظه به داخل مسجدالاقصی یورش بردهاند، ۴۲۰ نفر اعلام کردهاند.
تعدادی از نمازگزاران در مصلای القبلی بر اثر گلولههای گازی اشغالگران مجروح شدهاند. نیروهای امنیتی، نمازگزاران و محافظان مسجدالاقصی را از باب الحطه با ضرب و شتم بیرون میکنند تا نتوانند مانع یورش شهرکنشینان شوند.
منابع محلی خبر میدهند اتوبوسهای حامل محافظان مسجدالاقصی از الناصره، کفرکنا، الرینه، ام الفحم و یافه الناصره به سمت مسجدالاقصی در حرکت هستند.
۱۲:۰۴ جهاد اسلامی: وقایع امروز مسجدالاقصی نمونه کامل تروریسم است
طارق سلمی سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به رویدادهای امروز مسجدالاقصی اظهار داشت: آنچه از صبح امروز در مسجدالاقصی در حال رخ دادن است، نمونه کامل تروریسم و تعرض به همه اعراب و مسلمانان است.
۱۱:۴۵ فراخوان هیئت علمای فلسطین برای یاری رساندن به مسجد الاقصی
هیئت علمای فلسطین ضمن درخواست از مردم کرانه باختری که برای یاری رساندن به مسجدالاقصی بسیج شوند، تاکید کرد: از علمای امت میخواهیم اقدام صهیونیستها به تنش زایی در مسجدالاقصی را کاملاً پیگیری کنند.
۱۱:۰۱ هلال احمر فلسطین: برخی جراحتها شدید و با ضربات مستقیم باتوم است
کادرهای درمانی سازمان هلال احمر فلسطین از مواردی از جراحت بر اثر ضرب و جرح شدید با ضربات مستقیم باتوم به نمازگزاران داخل مسجدالاقصی گزارش میدهند.
یکی از این مجروحان به خارج از مسجد منتقل شده است. مجروحان به طور سرپایی در محل درمان و موارد وخیمتر به مراکز درمانی منتقل میشوند.
۱۰:۲۶ ایجاد ایست بازرسی در منطقه باب العمود
نظامیان صهیونیست در منطقه باب العمود در بخش قدیمی قدس، ایستهای بازرسی ایجاد کردهاند.
۱۰:۰۳ ضرب و شتم نمازگزاران فلسطینی در مصلی القبلی
صهیونیستها با ورود به مصلی القبلی، نمازگزاران فلسطینی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. گفته میشود نظامیان صهیونیست علاوه بر شلیک گاز اشکآور از گلولههای پلاستیکی استفاده میکنند تا مقدمه ورود شهرکنشینان به مسجدالاقصی را فراهم کنند.
۸:۰۰ هشدار گروههای مقاومت به رژیم صهیونیستی
گروههای مقاومت فلسطین در نوار غزه نسبت به هر گونه تعرض صهیونیستها به مسجدالاقصی هشدار دادند. گروههای فلسطینی اعلام کردند که در برابر تعرض صهیونیستها به مسجدالاقصی سکوت نخواهند کرد.
در این پیام آمده است که هر گونه تعرض به مسجدالاقصی یا برپایی تحصن در محوطه یا صحنهای مسجدالاقصی موجب به آتش کشیدن منطقه و ورود به دور جدید درگیریها خواهد شد. گروههای فلسطینی در ادامه تاکید کردند که مقاومت برای دفاع از قدس و مقدسات آن هر لحظه امکان دارد دست به سلاح شود.
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