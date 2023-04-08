به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه تلفنی با «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی گفتگو کرد.
خبرگزاری آناتولی تاکید کرد که اردوغان در گفتگو با هرتزوگ گفته است که ترکیه هرگز در برابر تجاوزات و اقدامات تحریکآمیز علیه مسجد الاقصی و وضعیت حاکم بر آن سکوت نخواهد کرد.
اردوغان همچنین خواستار اجتناب از هرگونه تغییر در وضعیت حاکم بر مقدسات قدس و جلوگیری از تشدید تنش و درگیریها بین رژیم صهیونیستی و لبنان و غزه شد.
الجزیره نیز گزارش داد که رئیس جمهور ترکیه خطاب به رئیس رژیم صهیونیستی بر لزوم توقف تنشهای مکرر در ماه رمضان که به غزه و لبنان نیز کشیده شده است، تاکید کرد.
اردوغان در این گفتگو همچنین بر آمادگی کشورش برای برداشتن گامهایی برای کاهش تنش در فلسطین تاکید کرد.
همزمان با حمله گروههای مختلف شهرک نشینان به محوطههای مسجد الاقصی در میان حمایت شدید نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی به مناسبت آغاز ایام عید یهودی موسوم به پسح، درگیری و تنش در این مکان مقدس افزایش یافته است. منابع مطلع نزدیک به مقاومت فلسطین اعلام کردند طرفهای میانجیگر میان مقاومت و اشغالگران صهیونیست تماسهای خود را برای جلوگیری از درگیری همه جانبه نظامی افزایش دادهاند. این منابع افزودند: رؤسای سازمان اطلاعات مصر با رهبران جنبشهای حماس و جهاد اسلامی تماس گرفته و برای مهار اقدامات احتمالی آنها و جلوگیری از واکنش گسترده فلسطینی به جنایات مسجد الاقصی تلاش کردند.
پیشتر نیز همزمان با یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشته بود که رژیم صهیونیستی تمامی خطوط قرمز را زیر پا گذاشته است. او گفته بود که ترکیه هرگز در برابر ادامه این جنایات ساکت نمینشیند و فلسطینیان تنها نیستند. رئیس جمهور ترکیه در ادامه افزود: «موج خشونتی که به رغم تمام هشدارها توسط اسرائیل انجام میشود، نشان میدهد که تل آویو به بن بست رسیده است. نام این اقدامات سیاست ظلم و ستم است.»
پیشتر نیز وزارت امور خارجه ترکیه یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی و بازداشت تعداد زیادی از فلسطینیانی را که به مصلای «القبلی» پناهنده شده بودند، بهشدت محکوم کرده بود. این وزارتخانه با صدور بیانیهای اعلام کرد: «تجاوز نیروهای امنیتی اسرائیل به حریم مسجدالاقصی و وضعیت تاریخی کنونی آن و یورش به مصلای القبلی و دستگیری تعداد زیادی از غیرنظامیان فلسطینی را بهشدت محکوم میکنیم.»
این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه حملات به نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی در ماه مبارک رمضان به هیچوجه قابل قبول نیست، میافزاید: ما بسیار نگران تشدید تنشهایی هستیم که در حال حاضر به کل منطقه بهویژه نوار غزه سرایت کرده است. اسرائیل باید فوراً هرگونه اقدام تحریک آمیز و حملهای را که منجر به تشدید تنش در منطقه شود، متوقف کند.
همچنین «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه نیز طی سخنانی ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی و نمازگزاران فلسطینی گفت: «من حملات اسرائیل به انسانهایی که عبادت خود را انجام میدهند و ایمان و اعتقاد خود را ابراز میدارند، به شدت محکوم میکنم.»
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