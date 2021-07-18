جهاد علمی امام محمد باقر(ع) علوم دینی را در دنیا گسترش داد

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سراسر زندگی امام محمد باقر (ع) زهد و دانش بود و جان تازه‌ای به مکتب اسلام بخشیده و پیچیدگی‌های دانش را به روی مشتاقان علوم الهی گشود.

وی حضرت امام محمد باقر (ع) را بنیانگذار انقلاب فرهنگی و نهضت علمی شیعه عنوان کرد و گفت: معارف اسلامی و تشیع به دست امام صادق (ع) انتشار و گسترش یافت و به اوج خود رسید و پایه‌گذاری آن به دست حضرت امام محمد باقر (ع) صورت گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان امام محمد باقر (ع) را مشوق مردم برای فراگیری علوم دانست و افزود: امام محمد باقر (ع) با هدف ترویج علم در جامعه، در گام اول درباره اهمیت فراگیری دانش، ارزش و عظمت علما با تشویق مردم به فراگیری علوم زمینه‌سازی و اندیشه سازی کرد. در حالیکه آن حضرت در مورد تشویق به فراگیری علم فرمودند: «تمام کمال در سه چیز؛ فهمیدن دین، بردباری بر سختی‌ها و اندازه‌گیری معیشت است.»

حجت الاسلام جعفرزاده مهم‌ترین جهاد علمی حضرت امام باقر (ع) را تأسیس دانشگاه عنوان کرد و افزود: از مهم‌ترین جهادهای علمی حضرت امام محمد باقر (ع) تأسیس دانشگاه و تربیت شاگردان فراوان در بخش‌های گوناگون است. تعداد شاگردان آن حضرت را ۴۶۵ نفر شمرده‌اند که بعد از ایشان امام جعفر صادق (ع) این دانشگاه را گسترش داده و شاگردان زیادی از نقاط گوناگون ممالک اسلامی در محضر ایشان به فراگیری علوم پرداختند که بعضاً تعداد شاگردان امام جعفر صادق (ع) را بین ۴ تا ۶ هزار نفر دانسته‌اند. این امر مهم‌ترین خدمت به عرصه علم و دانش در اسلام است و بایستی در پیشبرد اهداف عالیه اسلام و پیروی از سیره و منش ائمه معصومین تلاش کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وظیفه علمای دینی را در گسترش تعالیم اسلامی در جامعه مهم عنوان کرد و افزود: در جامعه کنونی بر علما، دانشمندان و همچنین پژوهشگران و محققین جامعه اسلامی و رهروان پیروان اهل‌بیت (ع) لازم است که در زمینه گسترش آموزه‌های دینی و علوم اسلامی همت گماشته و از سلاح علم و دانش استفاده کرده و روشنگری کنند و همانند امامان و بزرگان دینی ما همچون امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) که به جهاد علمی دست زده و برای آن زمینه‌سازی کردند، در فراگیری و گسترش علوم اسلامی تلاش کنند.

بردباری و صبر در برابر مشکلات بزرگ‌ترین درس از سیره امام محمد باقر (ع)

عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل به حلم و بردباری آن حضرت در برابر مشکلات اشاره کرد و افزود: حلم و بردباری از ویژگی‌های مهمی است که مردان موفق و بزرگ به‌ویژه رهبران راستین که بنا به وظیفه الهی، بیشترین برخورد و معاشرت را با مردم داشتند، از آن برخوردار بودند. امام پنجم شیعیان که به خاطر همین ویژگی‌اش «باقر» لقب گرفت، علم را با حلم آراسته بود در برابر ناملایمات روزگار بردبار بود با دشمنان و بد اندیشان با نرمی رفتار می‌کرد و با این شیوه به تربیت آنان می‌پرداخت.

حجت‌الاسلام جعفرزاده سبک زندگی ائمه معصومین را بهترین و کامل‌ترین نمونه در مکاتب تربیتی عنوان و تصریح کرد: الگوی زندگی برگرفته از سیره امامان معصوم، می‌تواند بهترین الگو برای جامعه دینی باشد. اگر ما به دنبال رستگاری و رسیدن به سعادت هستیم باید حیات و ممات خود را با حیات و ممات اهل بیت (ع) یکی کنیم و زندگی آنها را سر لوحه زندگی خود قرار دهیم تا رستگار شویم.

وی در ادامه به شیوه امر به معروف و نهی از منکر در سیره تبلیغی امام محمد باقر (ع) اشاره کرد و افزود: روش تبلیغ و راه و رسم امر به معروف و نهی از منکر در سیره امام محمد باقر (ع)، شیوه مخصوص داشت که امکان نداشت نفس گرم و مسیحائی او بر قلب مستعدی دمیده شود، او از گناه خود بر نگردد. چون امام راه و رسم تبلیغ را می‌دانست که با چه زبانی با مردم، سخن گوید و آنها را کلام نرم و صمیمی با زیبایی‌های دین آشنا ساخته و از معاصی و خطا دور سازد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ترویج سیره و سبک زندگی بزرگان دینی را مهم‌ترین راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی عنوان کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با هجمه فرهنگی دشمن، احیا و روزآمد کردن و ترویج سبک زندگی اهل بیت (ع) است.

حجت الاسلام جعفرزاده یادآور شد: با توجه به اینکه سبک زندگی ائمه، در اصل، با جذابیت و زیبایی همراه است، که اگر سبک زندگی و رفتار آنها را در جامعه ترویج دهیم، جامعه‌ای سالم و به دور از آسیب و معضلات خواهیم داشت.