برگزاری دومین نشست از سلسله وبینارهای علمی و پژوهشی دانشگاه هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر سلسله نشستهایی را با هدف انتقال دانش و تجربه دانشآموختگان این دورههای دکترای خارج کشور، در قالب سلسله نشستهایی تحت عنوان «یک تجربه، یک دریچه» به شکل وبینار برگزار میکند.
در دومین نشست از این سلسله نشستها، مهرداد رایانی مخصوص عضو هیات علمی گروه تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دانشآموخته دوره مطالعات تئاتر از دانشگاه منچستر انگلستان از تجربه تحصیل خود در این دانشگاه سخن خواهد گفت و موضوع و محتوای رساله دکتری خود را با شرکتکنندگان به اشتراک میگذارد.
این نشست در ساعت ۱۷ روز سهشنبه ۲۹ تیر به نشانی http://adobe ۲art.ac.ir/phdstudies برگزار میشود. همچنین حضور برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.
در نخستین نشست از این مجموعه نشستها، اسماعیل شفیعی عضو هیات علمی دانشگاه هنر و دانشآموخته دوره دکتری مطالعات تئاتر از آکادمی هنر تئاتر مسکو شرکت کرده بود که محتوای سخنان وی از طریق این نشانی http://adobe۲.art.ac.ir/pj۱۵۱bykyh۰m/ در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
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