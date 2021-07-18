محدوده معدنی کارخانه سیمان دهلران جوابگوی حداقل ۵۰ سال است

بهروز زرین کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از نکات مثبت این پروژه وجود مواد معدنی بسیار مناسب مثل سنگ گچ و ماسه سنگ سیلیسی در شهرستان است که در عمل با هم ترکیب و در قالب سیمان با کیفیت می‌شود به بازار ارائه کرد.

وی افزود: آنچه با اهمیت تر از اشتغال در کارخانه است، یکی فراهم کردن زمینه توسعه در منطقه و دیگری زمینه راه اندازی صنایع پایین دست فراوان است به طوری که ۱۰ برابر تعداد اشتغالی که کارخانه ایجاد می‌کند، در سایر صنایع جانبی می‌تواند به وجود آید.

مدیر طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت: کارخانه سیمان دهلران پس از بهره برداری می‌تواند در صورت راه اندازی صنایع پایین دستی برای سه هزار و ۵۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کند.

وی ادامه داد: بخش ماشین آلات این کارخانه آماده شده ولی بخش کوره ناقص است، در صورت عزم جدی مجری طرح و مدیران مسئول این مجموعه بزرگ را می‌توان تا ۶ ماه آینده به بهره برداری نهایی برسد.

زرین کاویانی تصریح کرد: در سنوات گذشته نیز این کارخانه با تامین کلینکر از کارخانجات دیگر با اشتغال محدود فعالیت داشته و امیدواریم با رفع موانع و مشکلات شاهد بهره برداری کامل آن باشیم.

مدیر طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه ۳۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ریالی برای این پروژه هزینه شده است، گفت: بین یک هزار تا ۲ هزار میلیارد ریال برای تکمیل پروژه نیاز است.