ایران به کسانی نیاز دارد که تا حد مرگ کار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «سلول‌های بهاری؛ دستیابی ایران به دانش سلول‌های بنیادی» و بزرگداشت پروانه فرزانه مدیر بانک سلولی و جانوری کشور؛ با حضور حسین بهاروند راوی کتاب و همسر فرزانه، بهنام باقری نویسنده کتاب، روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس، حجت‌الاسلام مهدوی معاون نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ثنایی استاد دانشگاه علوم پزشکی، ایمانیه عضو هیئت علمی و هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی، فاطمه سادات لطیفی فعال حوزه زنان و خانواده، مسعود ملکی مدیر مدرسه سینمایی عمار و جمعی از اساتید، دانشجویان و علاقمندان در بیمارستان قلب الزهرای شهر شیراز برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام مهدوی معاون نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به مقام زن از دیدگاه اسلام گفت: در اسلام، وجود زن همچون مردان برای اداره زندگی مؤثر شناخته می‌شود در صورتی که قبل از اسلام، چنین نگاهی نبود و اصلا به زن توجهی نمی‌شد. همچنین در اسلام، مقام زن، یک مقام منحصر به فرد است در حالی که در تمدن غربی، اگر بخواهند خیلی به مقام زن اهمیت بدهند، او را مشابه مرد می‌دانند، در صورتی که اسلام بالاتر از این را عنوان می کند. در جامعه‌ای که زن را مایه بی‌آبرویی می‌دانستند، ادامه نسل پیامبر از یک زن است. این مقام منحصر به فردی است که دین اسلام، بهشت را زیر پای مادران می‌داند، در هیچ مقطعی نمی‌توانید چنین مسئله‌ای ببینید.

وی افزود: امروز بزرگداشت بانویی است که در زندگی و عقیده‌اش، استوار و محکم، قدم برداشته است، نوع زندگیشان، باعث افتخار این مرز و بوم است، ایشان حتی در سفر درمانی که به آلمان داشته‌اند، دست از تحقیق و بازدید از مراکز تحقیقاتی آن کشور برنداشته‌اند یا اینکه بسیاری از شب‌ها را تا صبح برای کار علمی و خدمت به مردم بیدار بوده‌اند، یا اینکه به همکارانش گفته بودند که می‌دانند وضعیت و امکانات تحقیقاتی لازم در کشور وجود ندارد و لحظه به لحظه دشمنان دارند علیه ما کار می‌کنند، ولی نباید دست از تلاش برداریم.

معاون نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه گفت: در بحث‌هایی که درباره توانایی کشور پیش می‌‎آید، خیلی‌ها آیه یأس می‌خوانند ولی در کنار اینها امثال دکتر فرزانه را داریم. وقتی چراغی را در روز روشن می‌کنیم، نور آن، خیلی مشخص نمی‌شود اما در شب و ظلمات، اثر این چراغ مشخص می‌شود. این کارهایی که امروز صورت می‌گیرد اثرش هم برای آیندگان به خوبی ملموس و مخصوص خواهد بود. امروز بزرگداشت کسی را می‌گیریم که چراغی را روشن کرده و ما باید از نور این چراغ پاسداری کنیم.

حجت‌الاسلام مهدوی با اشاره به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی درباره حیات نباتی انسان گفت: بعضی از افراد حتی بعد از حیات نباتی‌شان هم زنده هستند، جسمشان از دنیا رفته ولی ماندگار هستند چون اثری بر جای گذاشته‌اند که با عدم حضور فیزیکی‌شان از بین نمی‌رود، این بزرگداشت به خاطر زنده بودن دکتر فرزانه است که در طول زندگی، تلاش داشت و استوار بود.

هنوز در پتانسیل علمی بانوان تردید دارند

در بخش دیگری از این مراسم، خانم ثنایی استادتمام بخش عفونی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز گفت: برای یادآوری و تجلیل از مقام انسان بزرگ و والایی از خطه فارس جمع شده‌ایم که بار دیگر توانمندی عظیم بانوی مسلمان ایرانی را در جهت فتح قله‌های علم و ایمان اثبات کرد. اگرچه اندک ولی هنوز هستند کسانی که در پتانسیل علمی بانوان تردید دارند.

وی با اشاره به آیه ۷۲ سوره ص گفت: این آیه صراحتاً بیان می‌کند که روح انسان، جلوه‌ای از وجود خداوند است. و دارای شرایط و منزلتی والاست و به جهت این شرافت است که خداوند متعال در همین آیه به ملائکه فرمود وقتی من از روح خود بر او دمیدم، بر او سجده کنید. آیت‌الله جوادی آملی ‌در کتاب «زن در آینه جلال و جمال» می‌فرمایند که: «در انسان اصالت با روح است نه بدن و جنسیت امری است بدنی، روح و حقیقت انسان جنسیت ندارد. روح، موجودی مجرد که مذکر و مونث ندارد و در دین سخن از تزکیه و تعالی انسان است نه مرد یا زن.»

این‌استاد دانشگاه در ادامه گفت: روح مجرد است و در قالب فیزیولوژی که قرار می‌گیرد تا حدی از آن فیزیولوژی می‌کند، در اسلام هیچ کمالی مشروط به مرد بودن نیست به‌جز در شرایط خاصی که آن هم به فیزیولوژی زن و مرد مربوط می‌شود و به گفته آیت‌الله جوادی آملی، زنان نیز می‌توانند مرجعیت علمی و معنوی داشته باشند. واقعاً معتقد هستم آنچه که خداوند به عنوان مسئولیت خانواده، به دست زن سپرده است، جامعه‌ساز و سرنوشت‌ساز است و ما نباید از آن غافل نشویم. این زن است که اساس و شالوده جامعه را از نظر اخلاقی، دینی و حتی علمی می‌سازد.

ثنایی در پایان سخنانش گفت: صحبت از بانوی مؤمن و پرتلاش است که علی‌رغم بیماری مزمن و مصرف داروهای متعدد، با همتی بالا توانستند مدارج علمی را طی کنند و توانستند یکی از مهم‌ترین مراکز علمی کشور یعنی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی را شکوفا کنند.

مشکل امروز ما، کمبود الگو است

در بخش بعدی این‌برنامه، محمدهادی ایمانیه عضو هیئت علمی و هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به کتاب «سلول‌های بهاری» گفت: به نظر من، مشکل جوانان فعلی ما، کمبود الگو است، وقتی با آنان صحبت می‌کنیم مرتب به یأس و ناامیدی دامن می‌زنند. در همین شرایط و وضعیتی که داریم، انسان‌هایی وجود دارند و خدمت می‌کنند که نه‌تنها باعث ارتقای ما ایرانی‌ها هستند بلکه به عنوان یک شخصیت مسلمان واقعی عملکردهِ به دینش، می‌تواند مورد الگوبرداری قرار بگیرند.

به غلط، عده‌ای صبر را به عنوان خوابیدن و تحمل کردن تلقی کرده‌اند. صبر یعنی مقاومت، یعنی اینکه محکم در میدان باشی و نتوانند خارجتان کنند و از سوی دیگر، تلاش و پشتکار است. پیام دیگر این کتاب به آنچه هستیم راضی نباشیم، حدیث معروفی است که کسی که دو روزش یکسان باشد، مغبون است ایمانیه با اشاره به بازخوردهای خوب کتاب «سلول‌های بهاری» بین فعالان علمی گفت: دکتر بهاروند بیش از یک سال و نیم روی پیش‌نویس این کتاب کار کردند. محتوای قوی و مفید این کتاب نمایانگر این تلاش و جدیت است. کتاب نوشتن باید با هدف این باشد که بتواند جمعی را هدایت کرده و مسیر را برایشان روشن کند. من در این کتاب دیدم که آقای دکتر بهاروند، بسیار احترام اساتید خود را حفظ کرده بودند، احترام استاد، احترام همسر، احترام فرزند و.... چنین احترامی که ایشان برای استاد خود، مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی داشتند و دارند نشان‌دهنده تواضعی است که از هر دانشمندی انتظار می‌رود که نسبت به استادش داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه سخنانش و با اشاره به بخش‌هایی از کتاب «سلول‌های بهاری» گفت: هیچ‌پیشرفتی بدون صبوری و تلاش، میسر نمی‌شود. به غلط، عده‌ای صبر را به عنوان خوابیدن و تحمل کردن تلقی کرده‌اند. صبر یعنی مقاومت، یعنی اینکه محکم در میدان باشی و نتوانند خارجتان کنند و از سوی دیگر، تلاش و پشتکار است. پیام دیگر این کتاب به آنچه هستیم راضی نباشیم، حدیث معروفی است که کسی که دو روزش یکسان باشد، مغبون است. اگر امروزش بدتر از دیروزش باشد، ملعون است. بنابراین چیزی که پیامبر از ما خواستند، این است که امروزمان، بهتر از دیروزمان باشد.

ایمانیه گفت: رهبری در یک دیداری که با محققان و دانشمندان داشتند، گفتند تلاش استعمارگران برای تحقیر ملت ایران، با وجود احساس ناتوانی و حقارت در جامعه‌ی ایران در قرن‌های اخیر همچون سدی مانع از استفاده از مخزن عظیم استعدادهای داخلی شده است. اما با زحمات دکتر بهاروند و همکارانشا و تلاش‌های افتخارآمیزی مانند دستیابی به دانش تولید، تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی جنینی، اینگونه سدها می‌شکنند و ایران را به مرحله استفاده از ظرفیت بی‌پایان انسانی خود نزدیک می‌کنند. آقای دکتر، در زرورق بزرگ نشدند، ایشان از دست‌فروشی شروع کردند. «سلول‌های بهاری»، واقعا کتابی کمک‌کننده برای تغییر ماهوی در این عقیده بچه‌های امروز ما و ایجاد انگیزه در آنهاست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شخصیت پروانه فرزانه، گفت: خانم دکتر فرزانه، یک شخصیت مثال‌زدنی و الگو برای دختران و همسران ما و حتی آقایان هستند. مشکل ما، کمبود الگو است. به همین دلیل، باید از الگوهایی که حضور دارند، استقبال کنیم. انسان‌هایی که خودشان را ساختند، بهتر می‌توانند دیگران را بسازند.

امثال خانم فرزانه، نباید یک اتفاق باشند

فاطمه سادات لطیفی از فعالان قرآنی در حوزه زنان و خانواده هم در این‌مراسم گفت: وجود پربرکت و به معنای واقعی کلمه، مبارکِ امثال خانم پروانه فرزانه به ما زنان و دختران جوان این فرصت را میدهد که بتوانیم یک تعریف مصداقی از نقش زن مسلمان داشته باشیم.

وی افزود: خدمتی که ما به زنان امروزمان میتوانیم بکنیم این است که امثال خانم دکتر فرزانه، یک اتفاق نباشد، بلکه یک روند باشد. یعنی در تئوری تمدن اسلامی بتوانیم روند قابل ارزیابی را تعریف کنیم که طی آن، زنان و دختران جوان ما با امثال ایشان آشنا شوند، روش و منش زندگی ایشان را ببینند، جامعالاطراف بودن زندگی ایشان را ببینند و بتوانند الگوبرداری کنند. ما نمیتوانیم یک بذر بالقوه و توانمندی را رها کنیم، زنانمان را رها کنیم و بگوییم که اینها اگر میتوانستند، پس باید حرکتی انجام میدادند. این روند، مسیری نیست که جامعه‌ای که از یک تمدن صحبت میکند، بتواند دربارهاش در جوامع بینالملل پاسخگو باشد.

این‌فعال قرآنی گفت: کارهایی که دانشمندان زن در جهان انجام دادهاند، ثمراتش فقط مربوط به خود آنها یا مثلاً کشورشان نیست بلکه مربوط به تاریخ بشریت است. پس اگر ما شرایطی را برای رشد و شکوفایی زنان توانمندمان فراهم نکنیم، به نوعی وقفهای در حرکت بشریت به سمت تعالی خودش ایجاد کردهایم. اگر ما مسلمان هستیم، اگر ما اعتقاد داریم که در دیدگاه اسلامی زن یک انسان خردمند است و تفاوتی با مرد در انسانیتش ندارد پس باید بسترهای قانونی، فرهنگی و اجتماعی آن را فراهم کنیم.

روح‌الله نجابت، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از این‌برنامه خطاب به حسین بهاروند گفت: به‌عنوان نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، مایه مباهات ماست که دکتر بهاروند به این شهر آمدند. ان‌شالله وجود دکتر بهاروند هم برای کشور پربرکت و مایه افتخار باشد و هم مدل زندگی مؤمنانه ایشان، الگویی برای جوانانی مثل من باشد که با پشتکار، تعهد و تخصص فعالیت کنیم.

جمهوری اسلامی به کسانی نیاز دارد که تا حد مرگ کار کنند

آخرین سخنران این‌مراسم، بهنام باقری، محقق و نویسنده کتاب «سلول‌های بهاری» بود که گفت: یکی از نکاتی که برایم سؤال بود، این صحبت این بود که بعضی از دانشمندان کشور حتی آنهایی که دلسوز کشور بودند، وقتی که خبر دستیابی به «سلول‌های بنیادی» مطرح شد، نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند که آقا باور نکنید این‌حرف‌ها، درست نیست! از خارج وارد کرده‌اند و این کار در کشور ما شدنی نیست که ماجرای این موضوع هم به طور مفصل در کتاب آمده است و این سؤالی که داشتم با این کتاب بر طرف شد که در واقع جوانان و دانشمندان عزیز و پرتلاش ما بودند که توانستند به این دانش مهم دست پیدا کنند.

بعضی از دانشمندان کشور حتی آنهایی که دلسوز کشور بودند، وقتی که که خبر دستیابی به «سلول‌های بنیادی» مطرح شد، نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند که آقا باور نکنید این‌حرف‌ها، درست نیست! از خارج وارد کرده‌اند و این کار در کشور ما شدنی نیست وی با اشاره به فعالیت‌های مرحوم دکتر پروانه فرزانه اظهار داشت: این جمله امام خمینی(ره) همیشه برای من جالب بود که گفتند «از دامان زن، مرد به معراج می‌رود»، نمی‌توانستم درک کنم که یعنی چی، نقش زن در زندگی چقدر می‌تواند باشد که مرد فقط با اتکا به زن به معراج می‌رود که این مسئله هم در جریان این کتاب و با توجه به ارتباطی که طی دو- سه با آقای دکتر بهاروند و خانواده ایشان داشتیم، برای من حل شد.

این‌پژوهشگر در ادامه گفت: الان جمهوری اسلامی نیاز به مسئولانی دارد که تا سرحد مرگ کار کنند، نیاز به چنین افراد و مسئولانی دارد تا به آن قله‌های پیشرفت علمی و تمدن نوین اسلامی دست پیدا کند. حُسن‌ختام صحبت‌هایم درباره مرحوم دکتر فرزانه است که در بستر بیماری هم به فکر رشد و پیشرفت علمی کشور بودند.

باقری در پایان سخنانش ضمن اشاره به بخش دیگری از کتاب گفت: خانم دکتر فرزانه وقتی همسرشان را برای سفر علمی به کشور آلمان راهی می‌کنند، خطاب به دکتر بهاروند می‌گویند وقتی ساک شما را برای این مسافرت علمی آماده می‌کنم، مانند زاننی هستم که همسرشان را به جنگ می‌فرستند، در واقع، خانم دکتر فرزانه چنین نگاه متمدنانه‌ای به مقوله علم و پیشرفت کشور داشته‌اند.