کشف انبار کالای احتکار شده در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت اله غلامی در سخنانی بیان داشت: به منظور برخورد جدی با واحدهای صنفی متخلف، طرح ضربتی نظارت بر اماکن عمومی در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان قرار گرفت که در این راستا مأموران ضمن شناسایی موفق به کشف یک انبار مواد غذایی احتکار شده در یکی از شهرک‌های بروجرد شدند.

وی افزود: در بازرسی از انبار موصوف ۳۱۹ کیسه ۵۰ کیلویی شکر، ۵۳۴ حلب روغن جامد ۵ و ۲ کیلویی و ۴۱۶ کیسه ۵ کیلویی قند به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد گفت: حسب دستور قضائی انبار یاد شده پلمب و فرد محتکر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شد.