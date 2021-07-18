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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۵۵

فرمانده انتظامی بروجرد خبر داد؛

کشف انبار کالای احتکار شده در بروجرد

کشف انبار کالای احتکار شده در بروجرد

بروجرد- فرمانده انتظامی بروجرد از اجرای طرح ویژه پلیس برای نظارت بر صنوف این شهرستان خبر داد و گفت: یک انبار احتکار مواد غذایی در بروجرد کشف و پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت اله غلامی در سخنانی بیان داشت: به منظور برخورد جدی با واحدهای صنفی متخلف، طرح ضربتی نظارت بر اماکن عمومی در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان قرار گرفت که در این راستا مأموران ضمن شناسایی موفق به کشف یک انبار مواد غذایی احتکار شده در یکی از شهرک‌های بروجرد شدند.

وی افزود: در بازرسی از انبار موصوف ۳۱۹ کیسه ۵۰ کیلویی شکر، ۵۳۴ حلب روغن جامد ۵ و ۲ کیلویی و ۴۱۶ کیسه ۵ کیلویی قند به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد گفت: حسب دستور قضائی انبار یاد شده پلمب و فرد محتکر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شد.

کد مطلب 5260568

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