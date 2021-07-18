کامبیز مهدی‌زاده در گفتگو با مهر اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا ۶۴ هزار و ۶۲۸ آزمایش در خراسان‌جنوبی انجام شده که از این میزان ۲۲ هزار و ۸۸۷ مورد مثبت و ۴۱ هزار و ۷۴۱ مورد نیز منفی بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۵ تست pcr در استان انجام شده است، بیان‌کرد: نتیجه ۴۹ آزمایش مثبت بوده که ۲۴ مورد بستری و ۲۵ بیماری نیز سرپایی بوده‌اند.

مهدی‌زاده ادامه‌داد: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۴۵۶ آزمایش و تست سریع کرونا انجام شده است که از این تعداد ۱۴۰ مورد مثبت بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۲۸ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های خراسان‌جنوبی بستری هستند، گفت: از این تعداد ۱۴۹ نفر ابتلاء قطعی به کرونا دارند و ۱۱ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه حال یک نفر از بیماران وخیم است، اظهار کرد: ۲۱ هزار و ۷۹۸ نفر نیز تاکنون از بیماری کرونا بهبودی حاصل کرده یا دوران قرنطینه خانگی را سپری می‌کنند.

مهدی زاده با اشاره به اینکه در مجموع تست‌های عادی و سریع ۱۸۹ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شده است، گفت: از این تعداد ۱۹ مورد در قاین، ۲۲ مورد در زیرکوه، یک مورد در درمیان، ۹ مورد در سربیشه، ۷۲ مورد در بیرجند، ۶ مورد در بشرویه، ۹ مورد در فردوس، پنج مورد در سرایان، ۲۴ مورد در طبس، ۳۲ مورد نیز در نهبندان بوده‌اند.