«میشل»خواستار میانجیگری برای حل اختلافات ارمنستان‌ و آذربایجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، «شارل میشل» رئیس شورای اروپا، قرار است امروز یکشنبه با «الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان دیدار و با وی درباره بحران قره باغ گفتگو کند.

در همین رابطه میشل از حمایت اتحادیه اروپا برای میانجیگری بین المللی برای حل اختلافات میان باکو و ایروان خبر داد.

میشل روز گذشته نیز در ارمنستان با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. رئیس شورای اروپا در این سفر تاکید کرد که اتحادیه اروپا گروه مینسک به ریاست مشترک ایالات متحده، روسیه و فرانسه را تشویق می‌کند که به مسئولیت خود عمل کنند و برای حل و فصل اختلافات میان این دو کشور وارد عمل شوند.

تاکید بر برگزاری نشست‌هایی برای گفتگو با حضور میانجیگران بین‌المللی در حالی است که با وجود پایان جنگ میان دو همسایه در پاییز سال گذشته میلادی، سطح تنش‌ها میان باکو و ایروان بسیار بالا است.

شارل میشل همچنین بر «اهمیت جلوگیری از تشدید جدال‌های لفظی» میان سیاستمداران دو کشور و رسیدگی سریع‌تر به موضوع اسیران ارمنی که در آذربایجان نگهداری می‌شوند، تأکید کرد.

میشل قرار است امروز یکشنبه با الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان دیدار کند و در ادامه رهسپار گرجستان شود.

ارمنستان و آذربایجان پس از دهه‌ها اختلاف بر سر کنترل منطقه کوهستانی قره باغ، سرانجام در پاییز ۲۰۲۰ میلادی با یکدیگر وارد جنگ شدند. در این نبرد خونین که مدت شش هفته طول کشید، علاوه بر حملات نظامی به خاک ارمنستان بیش از ۶۵۰۰ نفر نفر در دو سوی جبهه کشته شدند.

این جنگ سرانجام با میانجیگری مسکو متوقف شد و بر اساس قرارداد آتش‌بس امضا شده میان باکو و ایروان، دولت ارمنستان مجبور شد کنترل بر سرزمین‌هایی در قره‌باغ را پس از سه دهه به آذربایجان واگذار کند.