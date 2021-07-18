۴ پیشنهاد بورس کالا برای کاهش التهاب بازار سیمان و فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه‌ای به اسداله کشاورز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأثیرات قطعی برق صنایع سیمان و فولاد بر بازار این محصولات و عرضه‌ها در بورس اشاره و پیشنهاداتی را به منظور بهبود اوضاع مطرح کرد.

در نامه مدیرعامل بورس کالای ایران به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: به دلیل اجرای برنامه‌های وزارت نیرو در خصوص قطع یا ایجاد محدودیت در برق مورد نیاز صنایع فولاد و سیمان، تولید شرکت‌های فعال در این دو صنعت به شدت کاهش یافته و به تبع آن عرضه محصولات فولادی و سیمانی در بورس کالا به کمتر از یک سوم حالت عادی رسیده است و این کاهش عرضه سبب بروز التهابات جدی در بازار این محصول شده است.

وی اعلام کرد: یکی دیگر از دلایل ایجاد التهاب در بازار سیمان، دوگانگی در فروش محصولات است به نحوی که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان کماکان محصولات خود را با قیمت‌های مصوب درب کارخانه می‌فروشند که به دلیل شکاف قیمت قابل توجه بین قیمت درب کارخانه و قیمت کف بازار، سود هنگفتی نصیب خریداران می‌شود.

به گفته سلطانی نژاد، از طرف دیگر دوگانگی کانال فروش باعث شده است بخش اندکی از فروش صنعت (تقریباً ۲۰ درصد) از طریق بورس انجام شود و به دلیل این عرضه اندک، رقابت شدیدی در بازار شکل بگیرد؛ در حالی که در صورت عرضه کامل محصول در یک بازار امکان کشف قیمت منصفانه و منطقی فراهم خواهد شد.

در این نامه آمده است که با توجه به موارد فوق پیشنهادات ذیل جهت مدیریت بازار سیمان و کاهش التهابات ارائه می‌گردد:

۱- پیگیری تأمین برق صنایع فولاد و سیمان به ویژه سیمان حداقل تا سطح ۵۰ درصد و افزایش تولید

۲- اعلام ممنوعیت فروش خارج از بورس جهت کشف قیمت منصفانه

۳- تجمیع عرضه‌ها و انجام عرضه هر دو هفته یکبار

۴- عرضه سلف سیمان (با موعد تحویل بیش از یک ماه) جهت اطمینان بخشی به پیمانکاران پروژه‌ها و خریداران در تأمین نیاز آتی ایشان که این امر نیازمند اطمینان از تأمین برق در موعد سررسید تحویل خواهد بود.