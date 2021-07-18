دبی خروجی سدهای دز و کرخه در خوزستان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مدیر دفتر برنامه‌ریزی مخازن سدها و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان گفت: از بامداد روز ۲۷ تیرماه جهت افزایش سرعت حرکت آب در رودخانه و افزایش سریع دبی و تراز آب در بازه‌های انتهایی حوضه، دبی خروجی سد کرخه به ۱۶۰ متر مکعب بر ثانیه و همچنین خروجی سد دز نیز به ۱۴۰ متر مکعب بر ثانیه افزایش یافت.

علی شریفی اظهار کرد: با توجه به افزایش سطوح کشت‌های غیرمجاز و خارج از برنامه مصوب ستاد خشکسالی استان خوزستان در حوضه کرخه، دبی رودخانه‌های هوفل و نیسان به‌شدت کاهش یافت و مشکلاتی برای تأمین آب شرب روستایی و نیز حقابه تالاب و نیاز زیست محیطی رودخانه ایجاد شد. بر این اساس، با محاسبه نیاز دقیق پایین دست و میزان حجم آب لازم برای بازه‌های مختلف رودخانه، برنامه‌ریزی خروجی از سد کرخه انجام شد.

وی اضافه کرد: از ۲۱ تیرماه، ۱۱۰ مترمکعب بر ثانیه، سپس از ۲۳ تیرماه دبی خروجی به ۱۳۰ متر مکعب بر ثانیه و از بامداد روز ۲۷ تیرماه جهت افزایش سرعت حرکت آب در رودخانه و افزایش سریع دبی و تراز آب در بازه‌های انتهایی حوضه، دبی خروجی سد کرخه به ۱۶۰ متر مکعب بر ثانیه افزایش یافت.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی مخازن سدها و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات آب شرب روستایی در انتهای رودخانه کرخه به‌خصوص در شاخه نیسان و پایین دست شهرستان سوسنگرد، از هموطنان و کشاورزان شهرستان‌های شوش، کرخه و حمیدیه تقاضا داریم تا با کاهش مصرف آب همکاری لازم جهت تأمین آب شرب مردم و نیز احشام در انتهای رودخانه و همچنین تأمین حقابه تالاب داشته باشند.

وی یادآور شد: همچنین با توجه به درخواست کشاورزان شهرستان دزفول مبنی بر تأمین آب مورد نیاز کشاورزی طبق الگوی کشت مصوب برای ماه‌های مرداد و شهریور، خروجی سد دز از بامداد روز ۲۷ تیرماه از ۱۲۰ به ۱۴۰ متر مکعب بر ثانیه افزایش یافت. با این افزایش خروجی علاوه بر تأمین آب مورد نیاز شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر و زراعت فصلی مسیر رودخانه دز، حدود ۱۷ هزار هکتار از زمین‌های شهرستان دزفول در مردادماه به زیر کشت محصولات مختلف تابستانه خواهد رفت.