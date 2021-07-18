به گزارش خبرگزاری مهر، میثم خندانی بعد از ظهر امروز یکشنبه به برگزاری نخستین سوگواره تعزیه‌خوانی «رایَتِ سرخ» اشاره کرد و گفت: امسال میزبان گروه‌های تعزیه و شبیه‌خوانان سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله حسین در شهرستان بهبهان خواهیم بود.

مسئول دبیرخانه تعزیه واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری خوزستان افزود: این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های هنر آئینی استان خواهد بود که جوانان فعال این عرصه در کنار پیرغلامان و اساتید شبیه‌خوانی کسب فیضی کنند و به انتقال تجارب خود در این هنر اصیل ایرانی بپردازند.

وی عنوان کرد: بی‌شک این امر آغازگر حرکتی مهم در راستای پویایی و ارتقای سطح کیفی و همچنین شناخت صحیح و هرچه بیشتر این هنر اصیل ایرانی – اسلامی در سطح استان خوزستان خواهد شد.

خندانی، مهلت ارسال آثار را به دبیرخانه سوگواره از ۲۵ تیرماه تا ۹ مردادماه اعلام کرد و گفت: زمان برگزاری سوگواره نیز ۷ تا ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰ (دهه سوم محرم) است که توسط حوزه هنری خوزستان و به میزبانی شهرستان بهبهان اجرا می‌شود.