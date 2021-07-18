  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۰:۵۰

به همت حوزه هنری خوزستان؛

نخستین سوگواره تعزیه‌خوانی «رایَتِ سرخ» در بهبهان برگزار می‌شود

نخستین سوگواره تعزیه‌خوانی «رایَتِ سرخ» در بهبهان برگزار می‌شود

اهواز- مسئول دبیرخانه تعزیه واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری خوزستان از برگزاری نخستین سوگواره تعزیه‌خوانی «رایَتِ سرخ» به میزبانی شهرستان بهبهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم خندانی بعد از ظهر امروز یکشنبه به برگزاری نخستین سوگواره تعزیه‌خوانی «رایَتِ سرخ» اشاره کرد و گفت: امسال میزبان گروه‌های تعزیه و شبیه‌خوانان سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله حسین در شهرستان بهبهان خواهیم بود.

مسئول دبیرخانه تعزیه واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری خوزستان افزود: این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های هنر آئینی استان خواهد بود که جوانان فعال این عرصه در کنار پیرغلامان و اساتید شبیه‌خوانی کسب فیضی کنند و به انتقال تجارب خود در این هنر اصیل ایرانی بپردازند.

وی عنوان کرد: بی‌شک این امر آغازگر حرکتی مهم در راستای پویایی و ارتقای سطح کیفی و همچنین شناخت صحیح و هرچه بیشتر این هنر اصیل ایرانی – اسلامی در سطح استان خوزستان خواهد شد.

خندانی، مهلت ارسال آثار را به دبیرخانه سوگواره از ۲۵ تیرماه تا ۹ مردادماه اعلام کرد و گفت: زمان برگزاری سوگواره نیز ۷ تا ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰ (دهه سوم محرم) است که توسط حوزه هنری خوزستان و به میزبانی شهرستان بهبهان اجرا می‌شود.

کد مطلب 5260763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها