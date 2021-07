نشریه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در اسکوپوس نمایه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی «Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology» وابسته به مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، پس از فرآیند استانداردسازی و احراز شرایط لازم با ارزیابی‌های به عمل آمده، در پایگاه استنادی علمی اسکوپوس وابسته به انتشارات بین المللی الزویر، در چارک چهارم (Q۴) نمایه شد.

این نشریه در بسیاری از پایگاه‌های دیگر، نظیر Food Science and Technology Abstracts (FSTA)، American Chemical Society (CAS)، Directory of Open Access Journals (DOAJ)، Scientific Indexing Services (SIS)،Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI)، EBSCO، Google Scholar، پایگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشور (Magiran)، پایگاه‌ اطلاعات جامع نشریات جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا، نمایه و به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود.

این فصلنامه علمی که از زمستان ۱۳۹۹ با همکاری انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند منتشر می شود تاکنون ۱۰ شماره به چاپ رسیده است و نسخه الکترونیکی آن روی سایت نشریه به نشانی http://journals.rifst.ac.ir/browse?_action=issue&lang=en در دسترس می باشد.