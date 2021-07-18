ترکیه حمله صهیونیستها به فلسطینیان در مسجدالاقصی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه نسبت به حمله امروز نظامیان رژیم صهیونیستی به شهروندان فلسطینی در مسجدالاقصی واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای در واکنش به حمله امروز نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در مسجدالاقصی اعلام کرد: بازداشت گروهی از فلسطینیان از جمله کودکان و زنان توسط نظامیان اسرائیلی را که با نقض کرامت انسانی انجام میگیرد، محکوم میکنیم.
در بیانیه مذکور آمده است: نظامیان اسرائیلی صبح امروز (۱۸ ژوئن) بار دیگر حرمت حرم شریف را نقض کرده و به گروههای یهودی نژادپرست اجازه حمله به مسجد الاقصی را دادند. نظامیان اسرائیلی نیز با بمبهای صوتی به فلسطینیان یورش برده و برخی از آنها از جمله زنان و کودکان را بازداشت کردند.
وزارت امور خارجه ترکیه خواستار توقف فوری اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی شده و اعلام کرد: ادامه چنین اقدامات تحریک آمیزی در فضای کنونی که تنش و درگیری ناشی از حملات اسرائیل به مسجد الاقصی در ماه رمضان امسال هنوز در خاطر همه است، بسیار خطرناک خواهد بود.
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