به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طبرزدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه در شهرستان گلپایگان هم اکنون ۴۲۰ خانوار در حوزه اجتماعی شامل زنان سرپرست خانوار و معلولان تحت پوشش بهزیستی هستند، اظهار داشت: در بهمن ماه سال ۹۹ مرکز مشاوره ژنتیک غرب استان در گلپایگان افتتاح شده است، یکی از راه‌های کاهش معلولیت ارائه دریافت مشاوره به هنگام مشاوره ژنتیک است که متأسفانه خانواده‌ها استقبال خوبی ندارند.

وی با بیان اینکه در این شهرستان آمار اعتیاد به ویژه در میان بانوان افزایش یافته است، گفت: در غرب استان نیاز به ایجاد یک مرکز کمپ ترک اعتیاد زنان محسوس است.

مسئول پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی گلپایگان با بیان اینکه در طرح ضربتی جمع‌آوری معتادان متجاهر، ظرفیت مراکز ترک اعتیاد بهزیستی گلپایگان تکمیل می‌شود، افزود: برخی معتادان تمایلی به درمان اعتیاد ندارند و با حکم دادستان برای به کمپ معرفی می‌شوند.

توزیع ۷ دستگاه تبلت بین دانش‌آموزان تحت پوشش

مسئول مشارکت‌های مردمی بهزیستی گلپایگان نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: سال گذشته برای بیمه ۲۳ مددجو، ۱۱۱ میلیون تومان واریز شده است.

زهرا عبیر ی افزود: همچنین برای کمک به ساخت مسکن ۱۱ مددجوی تحت پوشش ۲۰۱ میلیون تومان، به پنج مددجو در مجموع ۴۰ میلیون تومان تسهیلات اجاره مسکن و همچنین به پنج مددجو به هر کدام به تفکیک چهار ۴ میلیون تومان بابت ودیعه مسکن پرداخت شده است.

عبیری با بیان اینکه از سوی واحد مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان اصفهان هفت دستگاه تبلت اهدا و بین دانش آموزان تحت پوشش توزیع شد، گفت: سال گذشته ۲۰۰ مددجو دفترچه خدمات درمانی دریافت کردند.

در طول سال ۱۰ پسر در سنین ۱۲ تا ۱۸ سال سن پذیرش داریم

در ادامه مسئول امور اجتماعی بهزیستی گلپایگان اظهار داشت: در خانه کودک بهزیستی گلپایگان پسران ۱۲ تا ۱۸ سال نگهداری می‌شوند که در طول سال ۱۰ نفر پذیرش داریم.

فهیمه حقانی افزود: ماهانه یک میلیون تومان بابت نگهداری کودکان پرداخت می‌شود و اکنون سه کودک نزد دیگران نگهداری می‌شوند.

وی با بیان اینکه به خانواده‌های نیازمند دارای فرزند دوقلو کمک هزینه پرداخت می‌شود، عنوان کرد: ۴۰ نفر برای فرزند خواندگی در سن نوزادی به بهزیستی گلپایگان درخواست داده‌اند.

مسئول اورژانس اجتماعی گلپایگان با بیان اینکه سال ۹۲ در گلپایگان به منظور کنترل بحران فردی و اجتماعی پایگاه اورژانس اجتماعی راه‌اندازی شد، اظهار داشت: با توجه به پیک کار و افزایش مراجعات کمبود نیروی انسانی داریم.

ابراهیم داوودوندی گفت: گروه هدف اورژانس اجتماعی زنان در معرض آسیب‌های اجتماعی، افرادی که قصد خودکشی دارند، کودکان آزار دیده، همسر آزاری، پسران و دختران فراری از منزل هستند.

وی افزود: سال گذشته همسر آزاری، کودک آزاری، سالمند آزاری بیشترین مراجعات به اورژانس اجتماعی گلپایگان بوده است، در این شهرستان بیشترین مراجعات به اورژانس اجتماعی افراد غیر بومی و متجاهر هستند.

بهره مندی ۲۰۰ گلپایگانی از خدمات اورژانس اجتماعی

داوودوندی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی تخصصی و در دسترس است، گفت: سال گذشته در گلپایگان حدود ۲۰۰ نفر از خدمات اورژانس اجتماعی بهره‌مند شدند که ۷۰ درصد مربوط به کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری و خودکشی بوده است.

مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی گلپایگان با بیان اینکه در این مرکز پذیرش به صورت خود معرف و ارجاعی است، گفت: شهروندان در صورت مواجه شدن با آسیب‌های اجتماعی مربوط به اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس حاصل کنند اما دقت کنید که معضل اعتیاد مربوط به اورژانس اجتماعی نیست.

وی تأکید کرد: هر روز با شکل جدیدی از آسیب‌های اجتماعی رو به رو هستیم اما در شهرستان گلپایگان در کاهش آسیب‌های اجتماعی با ارائه آموزش‌های لازم در میان مردم، نقش بسزایی داشته است.