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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۰:۱۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۷۱۶ نفر افزایش یافت

شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۷۱۶ نفر افزایش یافت

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۷۱۶ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان‌پناه بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ۲۴ ساعت گذشته متأسفانه یک هم استانی بر اثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داد.

وی بیان داشت: ابتلاء به کرونا در استان افزایش یافته و از ۱۹۹ نمونه پی سی آر دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج ۳۳ درصد موارد مثبت بودند.

یزدانپناه افزود: بیشترین موارد مثبت در شهرستان‌های بویر احمد، دنا، لنده و گچساران بوده و هم اکنون ۲۳۷ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۱۰۸ نفر مبتلای قطعی و ۱۴ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

کد مطلب 5260973

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