شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۷۱۶ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان‌پناه بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ۲۴ ساعت گذشته متأسفانه یک هم استانی بر اثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داد.

وی بیان داشت: ابتلاء به کرونا در استان افزایش یافته و از ۱۹۹ نمونه پی سی آر دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج ۳۳ درصد موارد مثبت بودند.

یزدانپناه افزود: بیشترین موارد مثبت در شهرستان‌های بویر احمد، دنا، لنده و گچساران بوده و هم اکنون ۲۳۷ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۱۰۸ نفر مبتلای قطعی و ۱۴ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.