محمدرضا بهادری در گفتوگو با خبرنگار مهراظهار کرد: در بازدید اخیر مدیرعامل شرکت آبفای استان خوزستان از سازههای آبی شوشتر و به دنبال پیگیری نماینده مردم شوشتر در مجلس، مصوب شده که فاضلاب از محدوده نهر گرگر حدفاصل بند میزان تا برج عیار خارج و به ایستگاه تلمبه خانه شماره ۱۳ منتقل میشود.
وی افزود: این امر در دو سال آینده انجام خواهد شد و هم اکنون در مرحله تعیین پیمانکار است.
بهادری با اشاره به اینکه فاضلاب خسارتهایی را به سازههای آبی وارد کرده است، بیان کرد: در سالهای گذشته تاکنون حفاظت و نگهداری سازههای آبی توسط این پایگاه انجام شده که با خروج فاضلاب از سازههای آبی، شرایط پایدارتری در ارتباط با حفاظت این آثار خواهیم داشت.
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