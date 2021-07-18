  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۱۹

در دو سال آینده؛

فاضلاب از سازه‌های آبی شوشتر خارج می‌شود

فاضلاب از سازه‌های آبی شوشتر خارج می‌شود

شوشتر- مدیر پایگاه سازه‌های آبی شوشتر گفت: در سفر مدیرعامل شرکت آبفای استان خوزستان به شوشتر مصوب شده که فاضلاب در دو سال آینده از سازه‌های آبی این شهرستان خارج می‌شود.

محمدرضا بهادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهراظهار کرد: در بازدید اخیر مدیرعامل شرکت آبفای استان خوزستان از سازه‌های آبی شوشتر و به دنبال پیگیری نماینده مردم شوشتر در مجلس، مصوب شده که فاضلاب از محدوده نهر گرگر حدفاصل بند میزان تا برج عیار خارج و به ایستگاه تلمبه خانه شماره ۱۳ منتقل می‌شود.

وی افزود: این امر در دو سال آینده انجام خواهد شد و هم اکنون در مرحله تعیین پیمانکار است.

بهادری با اشاره به اینکه فاضلاب خسارت‌هایی را به سازه‌های آبی وارد کرده است، بیان کرد: در سال‌های گذشته تاکنون حفاظت و نگهداری سازه‌های آبی توسط این پایگاه انجام شده که با خروج فاضلاب از سازه‌های آبی، شرایط پایدارتری در ارتباط با حفاظت این آثار خواهیم داشت.

کد مطلب 5261007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها