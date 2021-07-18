ترکیه اتحادیه اروپا را به استقبال از فاشیسم متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «فخرالدین آلتون»، مسئول ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه به رای یک دادگاه اروپایی علیه نمادهای مذهبی واکنش نشان داد.

این مقام ترکیه ای اتحادیه اروپا را به استقبال از فاشیست تاریخی در اروپا متهم کرده است و در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: حکم صادر شده از سوی دادگاه عدالت اروپایی نادرست و تلاشی برای درست نشان دادن فاشیست است.

آلتون در ادامه افزود: باور کردنی نیست که فاشیسم به دادگاه‌های اتحادیه اروپا سرایت کرده باشد و اکنون اروپا به جای محکوم کردن گذشته تاریک خود، از آن استقبال می کند.

دیوان دادگستری اروپا (ECJ) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که کارفرمایان اروپایی می‌توانند استفاده از نمادهای سیاسی، فسلفی یا مذهبی را برای کارکنانشان ممنوع کنند.

این حکم تایید دوبارۀ حکم مشابهی است که پیش از این در سال ۲۰۱۷ میلادی صادر شده بود و به کارفرمایان اجازه می‌داد مقرراتی برای استفاده از لباس‌های «خنثی» وضع کنند.

حکم روز پنج‌شنبۀ دیوان دادگستری، در پایان رسیدگی به شکایت دو زن مسلمان آلمانی صادر شد که کارفرما از آنها خواسته بود در زمان کار روسری اسلامی (حجاب) بر سر نداشته باشند.

دادگاه بطور روشن اعلام کرد که اگر این نوع ممنوعیت بطور سیستماتیک برای همه افراد از هر نوع عقیده و مذهبی وضع شود، تبعیض نخواهد بود.

این در حالی است که حکم این دادگاه اروپایی با واکنش منفی گسترده در میان مسلمانان اروپا روبرو شده است.