افتتاح دو واحد تولیدی در سنندج با اشتغال زایی ۴۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دره‌وزمی روز یکشنبه در جریان افتتاحیه دو واحد تولید در شهرک صنعتی شماره یک سنندج، اظهار کرد: واحد تولیدی ژیران دانش‌پژوهان فناور فعالیت خود را با تمرکز بر تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی ایده استفاده از آلفاپاینن در فرمولاسیون خمیردندان آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه در این واحد تولیدی ۱۱ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است، افزود: در واحد تولیدی ژیران دانش‌پژوهان فناور برای ۲۵ نفر به‌صورت مستقیم در سه شیفت کاری اشتغال ایجادشده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، با اشاره به اینکه در این واحد تولید خمیردندان با برند آلفادنت تولید می‌شود، بیان کرد: این واحد اولین واحد تولیدی خمیردندان در کردستان است که روزانه ظرفیت چهار تن و ۴۰ هزار تیوپ خمیردندان را دارد.

شهلا قادری، مدیرعامل واحد تولیدی ژیران دانش‌پژوهان فناور، گفت: خمیردندان آلفادنت اولین خمیردندان بدون استفاده از نگهدارنده های مصنوعی و بر پایه عصاره آلفاپاینن استخراج‌شده از صمغ درخت بنه تولید می‌شود.

وی افزود: درخت بنه گونه‌ای از درختان پسته وحشی است که به‌صورت خودرو در پهنه جنگل‌های رشته‌کوه‌های زاگرس پراکنده‌شده و از دیرباز از این درخت و محصولات در طب سنتی استفاده شده است.

مدیرعامل واحد تولیدی ژیران دانش‌پژوهان فناور، بیان کرد: از شیره آدامس ون «آلفاپاینن» برداشت و در مواد خمیردندان استفاده شده که خواص ضدالتهابی، آنتی باکتریال، ترمیم‌کنندگی و ضد قارچی را دارد.

قادری ذکر کرد: در حال حاضر هفت محصول با برند آلفادنت در این واحد تولیدشده که ۹۷ درصد از مواد خمیردندان طبیعی بوده و مواد شیمیایی مضر آن حذف‌شده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد مواد اولیه واحد تولیدی دانش‌پژوهان وارداتی است، عنوان کرد: در چند ماه آینده ۵ نوع دهانشویه روزانه، ضد حساسیت، سفیدکننده، ارتودنسی و کودکان روانه بازار خواهد شد.

مدیرعامل واحد تولیدی ژیران دانش‌پژوهان فناور، به صادرات خمیردندان این واحد تولیدی اشاره و خاطرنشان کرد: امسال در دو مرحله خمیردندان به کردستان عراق صادر شده است.

واحد تولیدی سایمان طب آوای ژیان یکی دیگر از واحدهای افتتاح شده امروز بود که به تولید البسه یک‌بار مصرف بیمارستانی و پدالکلی می‌پردازد.

دره وزمی در افتتاحیه واحد تولیدی سایمان طب آوای ژیان، گفت: این واحد تولیدی با توجه به شرایط کرونایی یکی از نیازهای ویژه مردم و کادر درمان است که روزانه ۱۰ هزار لباس یک‌بارمصرف بیمارستانی و ۵۰ هزار عدد پدالکلی تولید می‌کند.

وی با اشاره به اشتغال‌زایی ۱۸ نفر در این واحد تولیدی، افزود: سازمان صنعت و معدن ۲۴۰ میلیون تومان تسهیلات به این واحد تولیدی پرداخت کرده و در حال حاضر ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه در گردش به آن اختصاص داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، ادامه داد: زمینی در شهرک صنعتی سرنجانیه به این واحد تولیدی واگذار خواهد شد که بتوانند توسعه‌های لازم را در راستای تولید تخصصی خود انجام دهد.

لیلا کنعانی، رئیس هیئت‌مدیره واحد تولیدی سایمان طب آوای ژیان، گفت: برای تجهیزات این واحدی دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده و ۱۸ نفر به‌صورت مستقیم فعالیت دارند که با اختصاص سرمایه در گردش سازمان صنعت و معدن به اشتغال ۱۰ نفر دیگر در این واحد تولیدی افزوده خواهد شد.

واحد سامیار تجارت پارکبان غرب، یک واحد نیمه‌تمام در تولید و عرضه انواع مقوا با ضایعات کاغذ و کارتون است که امروز مسئولان استانی از این واحد بازدید کردند و مشکلات زیرساخت‌های برق و گاز آن با هماهنگی اداره‌های مربوطه رفع شد.

پیمان الماسی، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در جریان بازدید از این واحد، گفت: عملیات ساخت این واحد تولیدی تاکنون ۸۵ درصد رشد فیزیکی داشته است و پس از افتتاح به تولید انواع مقوا خواهد پرداخت و با چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه ثابت برای ۱۷ نفر اشتغال‌زایی کرده و ۲۰۰ تن مقوای دوبلکس تولید سالانه خواهد داشت.