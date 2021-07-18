مقاومت فلسطین پاسخ هتک حرمت الاقصی را خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «مصطفی البرغوثی» دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین در واکنش به اقدامات ددمنشانه و سازمان یافته نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی در هتک حرمت مسجد مبارک الاقصی خاطر نشان کرد که پاسخ به اینگونه دست اندازی ها به مسجد الاقصی بر عهده مقاومت (فلسطین) خواهد بود.

البرغوثی در ادامه افزود: «پاسخ به هتک حرمت مسجد الاقصی با تحریم و توقف همکاری‌های امنیتی با رژیم اشغالگر صهیونیستی پاسخ داده می‌شود».

ساعاتی پیش هم «طارق سلمی» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به رژیم صهیونیستی درباره اقداماتش در مسجدالاقصی هشدار داد.

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این زمینه گفت: «رژیم صهیونیستی با تعرضات و حملات اخیر خود به مسجدالاقصی تلاش دارد خود را به عنوان طرف پیروز در قدس اشغالی جلوه دهد».

طارق سلمی در ادامه یادآور شد: «صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهند. واقعیت این است که گروه‌های مقاومت فلسطین حوادث مسجدالاقصی را از نزدیک دنبال می‌کنند و با قدرت به حملات و تعرضات آنها پاسخ خواهند داد».

علاوه بر این، «محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین به حوادث و رویدادهای اخیر در «مسجدالاقصی» واکنش نشان داد و اقدام صهیونیست‌ها در تعرض به این مسجد را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین در این خصوص گفت: «تجاوز صدها شهرک نشین اسرائیلی به مسجدالاقصی تجاوز خطرناکی است که با حمایت پلیس اسرائیل انجام شد».

وی افزود: «جامعه جهانی برای متوقف ساختن تجاوزات روزمره اسرائیلی‌ها به مسجدالاقصی باید اقدام فوری انجام دهد. این دست از اقدامات، صلح و ثبات منطقه‌ای را با خطر مواجه می‌سازد».