به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی معاونت آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن با اشاره به برگزاری مرحله مقدماتی سیزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تفسیر از ثبت نام ۱۷۴ حافظ کل عضو این مؤسسه از سراسر کشور خبر داد و گفت: مرحله مقدماتی روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه شامل آزمون کتبی ترجمه، تدبر و خلاصه تفسیر به طور همزمان و هماهنگ در دفاتر و شعب مهد قرآن استان‌ها و شهرستان‌ها و با نظارت مدیران مربوطه برگزار خواهد شد.

کریمی ادامه داد: سوالات کتبی به صورت تستی و تشریحی می‌باشد و آزمون شفاهی حفظ کل پس از آزمون کتبی در محل مهد قرآن به صورت حضوری با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی و قضاوت داوران برگزار می‌شود.

معاون آموزش خاطر نشان کرد حافظان کل از مهد قرآن استان‌های قزوین، تهران، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، مازندران، خوزستان، مرکزی، گیلان، سمنان، کرمان، فارس، قم، زنجان و … می‌باشند.