رایزنی تلفنی نخست وزیر عراق با محمد بن زاید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی در تماسی تلفنی با «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق گفت وگو کرد.

براساس این گزارش؛ دو طرف در این گفت وگو عید سعید قربان را به یکدیگر تبریک گفته و امنیت و شکوفایی دو ملت عراق و امارات را آرزو کردند.

نخست وزیر عراق و ولیعهد ابوظبی همچنین توسعه روابط بین عراق و امارات و نیز بر پرونده ها و مسائل دارای اهمیت مشترک را بررسی کردند.

الکاظمی روابط دوجانبه بین دو کشور را تحسین کرد و گفت که عراق به گسترش و تقویت همکاری مشترک در همه زمینه ها و سطوح امید دارد.

محمد بن زاید نیز حمایت خود از عراق و اصلاحات دولت مصطفی الکاظمی و پیروی از سیاست گفت وگو برای تحقق ثبات در عراق و منطقه را مورد تاکید قرار داد.