«فرزندان ارکیده وحشی» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «فرزندان ارکیده وحشی» اولین ساخته فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری سینما است که پیش از این جوایز متعددی چون سیمرغ بهترین دستاورد هنری برای فیلم سینمایی «برلین منفی هفت»، تندیس بهترین فیلمبردار جشن سینمای ایران برای «رگ خواب» و نامزدی چندین دوره جایزه سیمرغ فجر را در کارنامه‌اش دارد.

همچنین همزمان با آماده نمایش شدن فیلم کوتاه «فرزندان ارکیده وحشی»، پوستر این فیلم نیز که توسط میدیا کیاست طراحی شده است، منتشر و رونمایی شد.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «دختربچه‌ای سرزنده که از کودکان کار است، در مواجهه و لمس زیبایی‌های محیط پیرامونش، با حقایقی تاریک‌ و غیرمنتظره روبرو می‌شود.»

کیوان پرمر، آرزو تاج نیا، سارا محمدی، رانی بلوچ، مانی اسلامی، داوود بلوچ، حسین بلوچ، خانزادی بلوچ، رکسانا بلوچ، نغمه بلوچ، علی داد بلوچ، حیدر بلوچ، خداداد بلوچ و صادق بلوچ بازیگران فیلم کوتاه «فرزندان ارکیده وحشی» هستند.

فهرست عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیه کنندگان: فرشاد محمدی، شادی کتیرائی، نویسنده و کارگردان: فرشاد محمدی، مدیر تصویربرداری: فرشاد محمدی، تدوین: سولماز بهگام، موسیقی: فرید حامدی، آوا: هانیه کیان، طراحی و ترکیب صدا: فرید حامدی، میکس و مستر: کمپانی پیکادو، صداگذاران: فرید حامدی، ایرج شهزادی، مهرداد براتی، صدابردار: مهدی یگانه، صداپیشه: سوگند معتمدی، طراح صحنه و لباس: بابک صالح، طراح گریم: عظیم فراین، مجری گریم: شیما محمدی، جلوه های بصری: علیرضا قادری اقدم، تصحیح رنگ و نور: سینا قویدل، دستیار: محمدحسین عباسی، کانفرم: بهنوش کیانی، امور فنی تصحیح رنگ و نور: استودیو موج نو نووا، منشی صحنه: مهستی ایزدی، مشاور تولید: امین دهفولی، مدیرتولید: حمیدرضا سراج، مشاوران کارگردان: کتایون پرمر و کیوان پرمر، دستیاران فیلمبردار: سعید خراسانی، مسعود عباسی، محمود خراسانی، فاتح شافعی، تدارکات: شاپور صفدری، تجهیزات: حمید لدنی (آیزوم رنتال)، مترجم: نگار عباس پور، عکاس: شاهین دانشفر، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، پخش بین‌الملل: میدیا کیاست.