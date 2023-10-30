زندگی هنرمندی که گنجینه زنده بشری است/ روایت عرفانی «فاروق»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «فاروق» عنوان فیلم مستندی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی رضا حامدی‌خواه است که به زندگی، آثار و هنر محمدفاروق کیانی‌پور به عنوان گنجینه زنده بشری و استاد حرکات آیینی تربت‌جام می‌پردازد.

این فیلم مستند ۵۰ دقیقه‌ای علاوه‌بر زندگی و آثار فاروق کیانی به زوایای پیدا و پنهان عرفان شرق خراسان که بر مبنای اندیشه‌های عارف بزرگ شیخ احمد جامی در موسیقی، شعر و آیین‌های نمایشی تبلور یافته است، اشاره دارد.

ساخت این فیلم با حمایت دوست‌داران فاروق کیانی در حال تولید است. فاز نخست این پروژه به پایان رسیده است و بخش‌های پایانی آن در پاییز تصویربرداری خواهد شد. در فاز دوم این پروژه نیز با پژوهشگرانی چون محمدرضا درویشی، هوشنگ جاوید و تنی چند از بزرگان هنر معاصر گفت‌وگو خواهد شد.

رضا حامدی‌خواه تهیه‌کننده و کارگردان این اثر، سال‌هاست علاوه‌بر فیلم و سریال و نمایش در حوزه تمدن ایرانی-اسلامی و ایران فرهنگی مستندهای پژوهشی متعددی را کارگردانی کرده است و «فاروق» تازه‌ترین اثر او در زمینه مستندسازی محسوب می‌شود.

محمدفاروق کیانی‌پور، زاده اسفندماه ۱۳۳۰ تنها بازمانده ستارگان موسیقی و آیین‌های نمایشی خراسان و اولین میراث زنده بشری است که بخش بزرگی از پژوهش‌ها و دانسته‌های حرکات آیینی شرق ایران با او پیوند خورده و بخش بزرگ و نایاب عرفان شرقی در حرکات آیینی او جلوه کرده است.

از فاروق کیانی به‌عنوان گنجینه زنده بشری یاد می‌شود و نام او دی ماه سال ۱۳۹۹ در فهرست میراث ناملموس فرهنگی قرار گرفت.

وی سال ۱۹۷۸ در کانادا در رقابت میان ۵۵ گروه هنری موفق به کسب مدال طلایی شد و سال ۱۹۹۶ نیز در جشنواره لفکادا یونان بین ۱۶ گروه منتخب جهان، عنوان بهترین بازیگر مرد هنرهای آیینی جهان را از آن خود کرد.

پیتر بروک کارگردان سرشناس بریتانیایی نیز از او به عنوان هنرمند بی استاد یاد کرده است.

سایر عوامل این فیلم مستند عبارتند از مشاور پروژه: غلامرضا بهرام‌پور، نویسنده: زهرا رفیعی گیلوایی، مدیر تصویربرداری: مهدی کلالی، عکاس: سیدجلیل حسینی زهرایی، صدابردار: وحید سلطانی، دستیار کارگردان: بردیا افشار، دستیاران عکس و تصویر: احمد تیموری‌کیا، رامین فقیری، مسعود قنبری، دستیار صحنه و لباس: آرزو شهنازی، تدارکات: یاسر کریمی، مدیر تدارکات: حامد عطایی، مدیر تولید: سعید خدام‌احمدی، مجری طرح: احمد منصوری قزلحصاری، تهیه‌کننده: رضا حامدی‌خواه، محصول: شرکت سینمایی رویافیلم‌جام، با حضور گروه هنری کیان جام.