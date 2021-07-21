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۳۰ تیر ۱۴۰۰، ۹:۲۵

برای حضور در رقابت‌های جهانی؛

تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان راهی مجارستان شد

تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان راهی مجارستان شد

تیم کشتی فرنگی نوجوانان برای حضور در رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان امروز راهی کشور مجارستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان روزهای ۱ تا ۳ مردادماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود که نمایندگان کشورمان امروز راهی این کشور شدند.

اسامی نفرات اعزامی به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: علی احمدی وفا
۴۸ کیلوگرم: سامان ناصری پور
۵۱ کیلوگرم: ابوالفضل شهرکی نیا
۵۵ کیلوگرم: علی اصغر سام دلیری
۶۰ کیلوگرم: سید مصطفی رضایی
۶۵ کیلوگرم: سعید محمد مهدی میری
۷۱ کیلوگرم: علیرضا عبدولی
۸۰ کیلوگرم: امیررضا آریامقدم
۹۲ کیلوگرم: علی جلالی عبدالوند
۱۱۰ کیلوگرم: امیر پایدار
سرمربی: مسعود هاشم زاده
مربیان: مهدی محمدی، محمد خزایی پول، محمد شیخی، مرتضی محمدی

طبق اعلام سایت فدراسیون کشتی، رقابت‌های اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم روزهای اول و دوم مردادماه و مسابقات اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم نیز روزهای ۲ و ۳ مردادماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5262766

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