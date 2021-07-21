تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان راهی مجارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان روزهای ۱ تا ۳ مردادماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار میشود که نمایندگان کشورمان امروز راهی این کشور شدند.
اسامی نفرات اعزامی به این رقابتها به شرح زیر است:
۴۵ کیلوگرم: علی احمدی وفا
۴۸ کیلوگرم: سامان ناصری پور
۵۱ کیلوگرم: ابوالفضل شهرکی نیا
۵۵ کیلوگرم: علی اصغر سام دلیری
۶۰ کیلوگرم: سید مصطفی رضایی
۶۵ کیلوگرم: سعید محمد مهدی میری
۷۱ کیلوگرم: علیرضا عبدولی
۸۰ کیلوگرم: امیررضا آریامقدم
۹۲ کیلوگرم: علی جلالی عبدالوند
۱۱۰ کیلوگرم: امیر پایدار
سرمربی: مسعود هاشم زاده
مربیان: مهدی محمدی، محمد خزایی پول، محمد شیخی، مرتضی محمدی
طبق اعلام سایت فدراسیون کشتی، رقابتهای اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم روزهای اول و دوم مردادماه و مسابقات اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم نیز روزهای ۲ و ۳ مردادماه برگزار خواهد شد.
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