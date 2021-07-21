تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان راهی مجارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان روزهای ۱ تا ۳ مردادماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود که نمایندگان کشورمان امروز راهی این کشور شدند.

اسامی نفرات اعزامی به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: علی احمدی وفا

۴۸ کیلوگرم: سامان ناصری پور

۵۱ کیلوگرم: ابوالفضل شهرکی نیا

۵۵ کیلوگرم: علی اصغر سام دلیری

۶۰ کیلوگرم: سید مصطفی رضایی

۶۵ کیلوگرم: سعید محمد مهدی میری

۷۱ کیلوگرم: علیرضا عبدولی

۸۰ کیلوگرم: امیررضا آریامقدم

۹۲ کیلوگرم: علی جلالی عبدالوند

۱۱۰ کیلوگرم: امیر پایدار

سرمربی: مسعود هاشم زاده

مربیان: مهدی محمدی، محمد خزایی پول، محمد شیخی، مرتضی محمدی



طبق اعلام سایت فدراسیون کشتی، رقابت‌های اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم روزهای اول و دوم مردادماه و مسابقات اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم نیز روزهای ۲ و ۳ مردادماه برگزار خواهد شد.