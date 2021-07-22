قیمت نفت خام بیش از ۵ درصد جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات دیشب و امروز، پنج‌شنبه، علی‌رغم افزایش ذخایر نفت انبارهای آمریکا، روی هم رفته بیش از ۵ درصد جهش کرد.

علی‌رغم گسترش گونه دلتای کرونا در جهان که نگرانی‌هایی را در مورد آینده تقاضای نفت به وجود آورده است، گویا روحیه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در معاملات دیشب و امروز تقویت شده و باعث شده تا قیمت‌ها بالا برود.

تا ساعت ۱۳:۲۷ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، پس از جهش ۴.۱۵ درصدی دیشب، ۰.۷۸ درصد دیگر رشد کرد و به ۷۲.۷۹ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا هم پس از جهش ۴.۶۱ درصدی دیشب، تا این لحظه ۰.۸۱ درصد دیگر رشد کرد و به ۷۰.۸۷ دلار بازگشت.

قیمت نفت خام پس از توافق اوپک پلاس برای افزایش تولید، بیش از ۷ درصد سقوط کرده بود.

پس از آن ترس از افزایش ابتلاء به گونه دلتای کرونا در کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و ژاپن و نگرانی‌های جدیدی در مورد چشم‌انداز تقاضای نفت به وجود آورد و سقوط قیمت‌ها افزایش یافت.