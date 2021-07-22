کتاب«مطالبات رهبری از بانوان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مطالبات رهبری از بانوان» اثر دفتر خواهران کانون دانش ‏پژوهان نخبه به‌تازگی توسط نشر تراث منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب به گفته ناشرش، برای عموم زنان قابل استفاده است و می‌تواند آن‌ها را با مسئولیت‌های مختلف زن مسلمان آشنا سازد. همچنین برای مسئولین، تشکّل‌ها و مجموعه‌هایی که می‌خواهند برای رشد و تعالی زنان کوشش کنند، به مثابه سند راهبردی و نقشه‌ کلان محسوب می‌شود.

یکی از مهمّ‌ترین دغدغه‌های مقام معظّم رهبری همواره موضوع زنان بوده و ایشان نسبت به توجه به ظلم تاریخی به زنان بسیار تاکید دارند. هستند. همچنین به‌طور جدّی معتقدند در دوران فعلی تبیین جایگاه زن در نظام‌های اجتماعی و محیط زندگی، از ضروری‌ترین کارها است. و در «نهضت بیداری در زمینه‌ی مسائل مربوط به زنان واقعاً هیچ نبایستی ما تعلّل کنیم.» از همین رو، رهبر معظّم انقلاب در طول حیات شریفشان اقدامات مختلف و گام های بلندی برای رفع ستم از زنان و رشد و تعالی آن‌ها برداشته‌اند. با این‌حال ایشان رسیدن به مقصود در زمینه‌ بازیافت شخصیّت حقیقی زنان را در گروی تحرّک و تلاش خودِ زنان می‌دانند و مطالباتی از آن‌ها در این زمینه دارند.

بخشی از مطالبات رهبری از جامعه‌ زنان مربوط به همه‌ آن‌هاست مانند انتظاراتی که ایشان از زنان در زمینه‌ سبک زندگی دارند و بخشی مربوط به زنان نخبه و اهل معرفت است، مانند مبارزه برای برطرف‌کردن ظلم به زنان و انتظار دارند مجموعه‌ای از زنان به میدان بیایند و جلوی تهاجم دشمن به زنان را بگیرند: «کاری که من گمان می‌کنم امروز وظیفه‌ یک مجموعه‌ زنانه‌ مؤمن و انقلابی و قوی هست، این است که باید به میدان بیایید و با تهاجم‌های دشمن -بخصوص در زمینه‌ زنان- مقابله کنید.» در کتاب «مطالبات رهبری از بانوان»، سعی‌شده مطالبات مقام معظّم رهبری در هر دو بخش مذکور گردآوری شود.

فصل اوّل کتاب پیش رو، به موضوع ازدواج بانوان پرداخته و ضمن اشاره به ماهیّت ازدواج از نگاه اسلام، سعی شده موضوعات مهمّی مانند زمان مناسب برای ازدواج، ملاک‌های انتخاب همسر و مهریه از بیانات مقام معظّم رهبری استخراج شود. در فصل دوّم به وظایف بانوان نسبت به نهاد خانواده و شوهر و فرزندان اشاره شده و کلیدهای طلایی اداره‌ مطلوب خانواده از منظر معظّم‌له تبیین شده است.

فصل سوّم مربوط به فرزندآوری است. در این‌فصل ضمن پرداختن به وظایف زنان در این زمینه، کارهایی که برای افزایش فرزندآوری در کشور لازم است صورت بگیرد ارائه شده تا بانوان بتوانند تحقق آن‌ها را در کشور مطالبه‌گری کنند. فصل چهارم به مقوله‌ی عفاف و حجاب پرداخته است. فلسفه‌ حجاب از زوایای مختلف مورد بررسی قرارگرفته و حدّ و حدود عفاف و حجاب اسلامی از نگاه رهبر معظّم انقلاب بیان شده است. در پایان این فصل نیز در پژوهشی بسیار خوب و جامع، راه‌ و روش مبارزه با بی‌حجابی از منظر رهبر معظّم انقلاب تبیین شده است.

موضوع فصل پنجم حضور زنان در اجتماع و اشتغال آنان است و در فصل ششم به انتظارات مقام معظّم رهبری از بانوان در زمینه‌های علمی و معنوی اشاره شده است. در فصل هفتم هم، بحثی در زمینه‌ راه و روش مبارزه با ظلم به زنان ارائه شده و نقشه‌ راه چگونگی جبران عقب‌ماندگی زنان از مردان ترسیم شده است. در فصل هشتم نیز به مطالبات مقام معظّم رهبری از بانوان در زمینه‌ ورزش پرداخته شده است.

این‌کتاب در حجم ۳۵۲ صفحه منتشر شده است.