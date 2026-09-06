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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

کشف محموله اقلام ضدامنیتی‌ در شمالغرب کشور در مرز اشنویه

کشف محموله اقلام ضدامنیتی‌ در شمالغرب کشور در مرز اشنویه

ارومیه -قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه از کشف و ضبط محموله تجهیزات ضدامنیتی در مرز شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از پایگاه اطلاع رسانی سپاه، قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد:طی یکسری اقدامات اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی، محموله تجهیزات ضدامنیتی درمرز شهرستان اشنویه کشف و ضبط شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این محموله شامل ۶ قبضه سلاح کلاشینکف، ۲۸ عدد خشاب کلاشینکف، ۶ عدد سینه خشاب، ۴۵۶ عدد فشنگ خارجی، ۷۷ عدد فشنگ ثاقب، ۲۴۶ عدد فشنگ معمولی بوده که گروهک های تروریستی تجزیه طلب با هماهنگی و هدایت سرویس های جاسوسی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی قصد داشتند جهت اقدامات خرابکارانه به مناطق عمقی کشور منتقل کنند.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه خود به همه عوامل خود فروخته و سردمداران آنها هشدار داد که با رصد مستمر اطلاعاتی گروهکهای تروریستی، با هر اقدام امنیتی بشدت برخورد و آماده پاسخ پشیمان کننده است.

کد مطلب 6939256

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