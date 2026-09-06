یک والیبالیست ایرانی به لیگ یونان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جلوه سرعتی زن سابق تیم ملی والیبال به تیم پائوک تسالونیکی یونان پیوست. جلوه در وبسایت رسمی باشگاه جدیدش، در مورد شروع همکاری با پائوک اظهار داشت:
«حقیقت این است که من از مسابقات قهرمانی یونان تجربه دارم، با آنها دوست شدهام و سطح مسابقات قهرمانی یونان را میشناسم. من پائوک، یکی از بزرگترین تیمهای یونان، را میشناسم. از آمدن به پائوک بسیار خوشحالم و میخواهم تمام تلاشم را بکنم تا بهترین والیبال دوران حرفهایام را بازی کنم. من عاشق یونان، فرهنگ مردم و رفتارشان هستم.»
جلوه قبلاً هم سابقه بازی در این تیم یونانی را داشته و به نوعی به این تیم بازگشت. علی حق پرست و میلاد عبادی پور دیگر والیبالیستهای ایران در فصل آینده لیگ یونان خواهند بود.
سرعتیزن ۲۰۸ سانتیمتری و ملیپوش سابق والیبال ایران، پس از یک فصل دوری دوباره به یونان برگشت تا پیراهن پائوک یکی از باشگاههای مطرح این کشور را برتن کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جلوه سرعتی زن سابق تیم ملی والیبال به تیم پائوک تسالونیکی یونان پیوست. جلوه در وبسایت رسمی باشگاه جدیدش، در مورد شروع همکاری با پائوک اظهار داشت:
نظر شما