به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی-ابنسینا، این پژوهشگاه وبیناری با موضوع کاربرد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در درمان ناباروری برگزار میکند.
دکتر سمیه کاظمنژاد، جنینشناس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابنسینا و دبیر علمی این سمینار گفت: طبق آمارهای موجود، حدود پانزده تا بیست درصد از زوجهای کشور با مشکل ناباروری مواجهاند؛ تا حدودی به مدد پیشرفتهای حاصل در حوزه فناوریهای کمکباروری، بخش عمدهای از زوجهای نابارور از درمان مؤثر بهرهمند میشوند.
وی با بیان اینکه هنوز بسیاری از زوج ها مشکلاتی در این خصوص دارند، افزود: سلولدرمانی یکی از روشهای نوین و امیدبخشی است که میتواند به کمک این دسته از زوجهای نابارور بیاید و شانس بارداری آنها را افزایش دهد.
وی درباره اهداف برگزاری سمینار کاربرد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در درمان ناباروری گفت:هدف اصلی برگزاری این سمینار معرفی پیشرفتها و دستاوردها در درمان ناباروری در ایران و جهان است.
دبیر علمی این سمینار در ادامه افزود: خوشبختانه دانشمندان و پژوهشگران کشور ما نیز در حوزه سلولدرمانی دستاوردهای درخشانی داشتهاند. بنابراین، پژوهشگاه ابنسینا بر آن شد که این سمینار را با حضور متخصصان و فعالان در این عرصه برگزار کند.
وی عنوان کرد: محور های اصلی این سمینار، کاربرد و جایگاه سلولدرمانی در درمان ناباروری زنان، کاربرد و جایگاه سلولدرمانی در درمان ناباروری مردان، تازهها و کاربرد مهندسی بافت در درمان ناباروری و نقش بانک سلولی در درمان ناباروری هستند.
کاظمنژاد درباره زمان برگزاری این سمینار بیان کرد: این سمینار ۱۴ و ۱۵ مرداد سال جاری با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و پژوهشگاه رویان برگزار میشود و با توجه به گستردگی موضوعات، دو پنل به کاربرد سلولدرمانی و پزشکی بازساختی در درمان ناباروری زنان و یک پنل به کاربرد و جایگاه سلولدرمانی و پزشکی بازساختی در درمان ناباروری مردان اختصاص دارد.
وی یادآور شد: امیدواریم برگزاری این سمینار زمینهساز پژوهشها و فعالیتهای بیشتر در حوزه سلول بنیادی و درمان ناباروری شود.
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