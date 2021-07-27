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۵ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۰۱

بعد از یک ماه وقفه؛

پاکستان گمرک تحت کنترل طالبان افغانستان را بازگشایی کرد

پاکستان گمرک تحت کنترل طالبان افغانستان را بازگشایی کرد

دولت اسلام آباد بعد از یک ماه، تبادل کالا از گمرک «سپین بولدک-چمن» را که کنترل آن در اختیار طالبان افغانستان است؛ از سر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاکستان از دیروز دوشنبه یکی از گذرگاه های مرزی مهم واقع در جنوب غرب این کشور را که کنترل آن در اختیار طالبان افغانستان است؛ بازگشایی کرد.

به گفته مقامات گمرگ پاکستان، با ورود یکصد دستگاه کامیون حامل کالا به افغانستان، گمرک «سپین بولدک-چمن» که از آغاز ماه میلادی جاری به دلیل تشدید درگیری های طالبان و نیروهای افغان، بسته شده بود؛ فعالیت خود را از سر گرفت.

گمرگ سپین بولدک-چمن از دو هفته پیش به این سو، در تصرف اعضای طالبان است. در توضیح دلیل بازگشایی این گذرگاه مرزی، گفته می شود که دولت اسلام آباد از سوی تجار تحت فشار بوده است.

همزمان، وزارت دارایی افغانستان امروز سه شنبه اعلام کرد که در یک ماه گذشته حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی درآمد گمرکی را از دست داده است.

دولت کابل از یک ماه گذشته به این سو، بر گمرک‌های اسلام‌قلعه، تورغندی، ابونصر فراهی، سپین بولدک، آی خانم، دندپتان و شیرخان بندر تسلط ندارد و به این دلیل حدود نصف درآمدهای گمرکی در این مدت به خزانه حکومت واریز نشده است.

کد مطلب 5266546
مریم خرمایی

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